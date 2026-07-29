OFFCORSS llevará a Colombiamoda 2026 su estrategia de crecimiento

Con GAME ON, la marca presentará una estrategia 360 que une moda, tendencia, contenido digital y dos focos clave de crecimiento: femenino y calzado infantil. Salomé Rodríguez será la imagen de la pasarela y Emilia Sampedro liderará la conexión digital del evento.

La participación de OFFCORSS en Colombiamoda 2026 va más allá de la pasarela. El próximo 29 de julio, la marca presentará GAME ON, una propuesta inspirada en la tendencia varsity que servirá como plataforma para visibilizar su estrategia de crecimiento, con foco en el segmento femenino y la categoría de calzado infantil. La presentación marcará, además, el tercer año consecutivo en el que la compañía contará con una pasarela propia en la feria, donde sigue siendo la única marca del segmento infantil con este formato.

Más allá del lanzamiento de una colección, la compañía utilizará este escenario para exponer el rumbo de su estrategia, que integra producto, experiencia de marca, contenido digital y comunicación para fortalecer su posicionamiento entre las nuevas generaciones y sus familias.

"Colombiamoda es una plataforma clave para mostrar hacia dónde va OFFCORSS. Este año llegamos con una propuesta que no solo habla de la colección, sino de estrategia: queremos seguir creciendo con una marca que escucha a las nuevas generaciones, entiende sus necesidades y construye experiencias relevantes para ellas y sus familias", afirmó Yanet Londoño, presidenta de OFFCORSS.

El segmento femenino, una de las prioridades

Uno de los ejes de la estrategia estará dirigido al público femenino infantil. Según la compañía, esta apuesta responde a los cambios en los hábitos y expectativas de las niñas, por lo que ha venido ajustando su propuesta desde el diseño de producto, la comunicación, la experiencia en tienda, la fotografía y los canales digitales.

La meta para 2026 es aumentar en un 25 % las ventas de esta categoría. Como antecedente, OFFCORSS señaló que el segmento femenino registró un crecimiento de 3,7 % durante 2025 y que, en mayo de ese año, la categoría de niñas entre los 8 y 14 años aumentó 16,3 %.

Como parte de esta estrategia, la marca reforzará su presencia en TikTok, Instagram y Pinterest mediante contenidos orientados a inspiración, tendencias y styling.

La pasarela contará con la participación de Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, quien abrirá el desfile en su debut en Colombiamoda. La elección responde al enfoque de la marca sobre el segmento femenino y a su alcance en plataformas digitales, donde reúne una comunidad superior a 1,5 millones de seguidores.

A esta iniciativa se suma Emilia Sampedro, creadora de contenido que asumirá el rol de anfitriona digital del evento. Con una comunidad de más de 67.000 seguidores y cerca de 3,8 millones de visualizaciones, será la encargada de mostrar en redes sociales el detrás de cámaras y los principales momentos de la pasarela.

El calzado busca ganar protagonismo

El segundo frente estratégico estará centrado en la categoría de calzado infantil. OFFCORSS busca fortalecer su posicionamiento en este segmento y dejar de ser percibida únicamente como una marca de ropa infantil que también comercializa zapatos.

Para 2026, la empresa proyecta un crecimiento del 28 % en ventas de calzado, equivalente a COP $41.561 millones, con el objetivo de que esta categoría represente el 15,4 % de sus ingresos.

De acuerdo con estudios de Euromonitor, la marca actualmente ocupa el sexto lugar en participación dentro del mercado de calzado infantil, con 5,1 %, y es la única marca del Top 10 cuyo negocio principal no corresponde a esta categoría. Lo que representa una oportunidad estratégica para crecer desde su fortaleza en moda, marca, experiencia y comercial.

Con esta participación en Colombiamoda 2026, OFFCORSS busca visibilizar la evolución de su estrategia de marca y reforzar su apuesta por integrar moda, experiencia y contenido como parte de su crecimiento en el mercado infantil.

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