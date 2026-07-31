Colombiamoda 2026 apuesta por la identidad de marca antes que el precio

La edición 37 de Colombiamoda cerró con la participación de 630 marcas, 65 mil asistentes provenientes de 53 países y 9.000 compradores especializados, de los cuales 1.600 fueron internacionales. El evento generó 2.500 empleos directos e indirectos y contó con expositores de 54 ciudades colombianas, según el balance entregado por Inexmoda.

Ese resultado se dio bajo el concepto "Uniqueness is the New Luxury", que planteó una invitación a las marcas colombianas y latinoamericanas para encontrar aquello que las distingue y transformarlo en ventaja competitiva. En un mercado cada vez más competitivo, donde las marcas enfrentan el reto de diferenciarse sin depender únicamente del precio, la feria puso en el centro la comprensión del consumidor, la construcción de identidad, el desarrollo de productos con valor agregado y la creación de narrativas capaces de conectar con nuevos mercados.

Durante esta edición participaron marcas y empresas de distintas categorías del Sistema Moda: vestuario femenino, masculino e infantil, calzado, marroquinería, accesorios, joyería, bienestar, denim, resortwear, insumos y proveeduría especializada. Esta oferta evidenció, según Inexmoda, la evolución de una industria que hoy compite desde la creatividad, la diferenciación y la construcción de marca, y no únicamente desde el costo del producto.

"Colombiamoda es el escenario donde exaltamos a Colombia y conectamos al país con el mundo a través de su creatividad, su talento y la fuerza de un Sistema Moda que trabaja unido. Hoy vemos marcas que entienden que competir no significa únicamente responder a una dinámica de precios, sino construir valor desde la identidad, el diseño, la innovación y el sello de autor. Esta edición demuestra que Colombia tiene una voz propia dentro de la moda internacional y que, cuando articulamos empresarios, diseñadores, academia y aliados estratégicos, logramos proyectar una industria más fuerte, preparada para conquistar nuevos mercados y mostrarle al mundo aquello que nos hace únicos", afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

La declaración de Díez resume el eje que atravesó toda la programación de la semana: pasarelas, conocimiento y sostenibilidad funcionaron como tres frentes distintos para sostener un mismo argumento, que el valor de una marca se construye desde el diseño y no exclusivamente desde su precio de venta.

Impacto económico en Medellín

Colombiamoda 2026 dinamizó la economía de Medellín a través del turismo especializado de negocios. La llegada de compradores nacionales e internacionales, empresarios, diseñadores, expertos y visitantes impulsó actividades como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios complementarios. La edición 37 dejó una derrama económica de USD 22 millones, resultado del turismo MICE asociado a la feria.

"Colombiamoda volvió a demostrar por qué Medellín es la capital de la moda y el diseño en América Latina. Durante esta semana, la feria no solo vibró en Plaza Mayor, sino que se expandió a cerca de 40 espacios de ciudad, dejando un impacto económico superior a los USD 22 millones que dinamiza directamente no solo al sector, sino también el turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio. Nos llena de orgullo ver cómo los 20 emprendedores que acompañamos desde la Alcaldía lograron visibilizar sus negocios y establecieron contactos nacionales e internacionales", comentó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.

Como parte de su apuesta por fortalecer la competitividad del Sistema Moda en el país, la Cámara de Comercio de Bogotá participó en Colombiamoda 2026 con una misión empresarial integrada por 20 empresarios. La delegación reunió compañías de categorías estratégicas como joyería (4), moda casual (4), jeanswear (6) y calzado (6), con el propósito de generar conexiones comerciales y ampliar su presencia en mercados nacionales e internacionales.

A través del Circuito de Ciudad, la feria llevó experiencias a distintos puntos de la capital antioqueña durante siete días, con un total de 140 eventos que fortalecieron la relación entre la industria y el territorio. La programación incluyó activaciones de marca, encuentros de relacionamiento y experiencias inmersivas que ampliaron el alcance de Colombiamoda más allá de la muestra comercial, es decir, más allá de la simple transacción de compra y venta.

Las pasarelas: identidad puesta en escena

Durante la edición 37, Colombiamoda presentó 35 pasarelas que reunieron diseñadores, marcas consolidadas, talento emergente y colaboraciones estratégicas entre compañías nacionales e internacionales. Las presentaciones recorrieron distintos lenguajes creativos, desde el diseño de autor hasta propuestas comerciales con alcance internacional, mostrando la capacidad de las marcas colombianas para construir relatos propios en lugar de competir solo por costo.

La jornada del segundo día de la muestra comercial, con 33 pasarelas en su programación, comenzó con Matilde, la colección de Juan Pablo Socarrás en alianza con Bata, construida a partir de técnicas artesanales, tejidos y fibras provenientes de Colombia y otros países de América Latina. La colaboración marcó la primera participación de Bata como patrocinador oficial de una pasarela en Colombiamoda, un caso concreto de una marca de mayor escala que se asocia con diseño de autor para diferenciarse.

La moda infantil tuvo un espacio destacado con Offcorss, que presentó una colección donde la creatividad, el color y la funcionalidad se unieron para transmitir un mensaje de inclusión y diversidad. Las pasarelas Non Stop, por su parte, impulsaron el talento emergente con las colecciones de Palms Capra, que reinterpretó la elegancia clásica desde una mirada contemporánea inspirada en el universo del polo, el esquí y el resort, y Sientoochenta, cuya colección Party Wisdom convirtió la vulnerabilidad, la transformación y la autenticidad en el eje de una narrativa construida a partir de transparencias, superposiciones y tejidos naturales.

El talento emergente también ocupó un lugar central con la pasarela Jóvenes Creadores 25 años, de Colegiatura Colombiana, que reunió el trabajo de estudiantes de la Facultad de Diseño de Vestuario bajo el concepto EducarMe para VivirMe, entendiendo la educación como motor para desarrollar el potencial humano.

Cariño Santo llevó al escenario una colección que exploró la versatilidad del denim, las siluetas amplias y las texturas como respuesta a un estilo de vida urbano, mientras Maralta presentó una apuesta basada en tecnología seamless, demostrando cómo la ropa interior y el homewear pueden integrar confort, funcionalidad y sofisticación.

La colaboración entre Eugenia Fernández y Falabella evidenció cómo el diseño de autor puede llegar a nuevos públicos mediante alianzas estratégicas entre creadores y grandes plataformas de retail, acercando la visión de la diseñadora a un mercado más amplio sin perder su identidad latina. Como cierre de la programación del miércoles, Chevignon y Ruvén Afanador presentaron The Object of My Affection, una puesta en escena donde la moda y la fotografía convergieron para reinterpretar las prendas icónicas de la marca a través del lenguaje visual en blanco y negro del artista colombiano, otro ejemplo de cómo una marca establecida recurre al relato y no solo al producto para sostener su posición.

El conocimiento como respaldo a la tesis de identidad

El Set de Conocimiento Inexmoda – Pascual Bravo reunió a empresarios, diseñadores, compradores, emprendedores y creativos en 28 espacios de conversación, con la participación de 126 speakers y conferencistas nacionales e internacionales, quienes abordaron los desafíos que redefinen la competitividad de la industria, la evolución del consumidor, las nuevas dinámicas del lujo, la construcción de marcas con identidad, la expansión internacional, el futuro del retail y las tendencias que marcarán el desarrollo del sector.

Entre las conferencias del segundo día destacó la presentación de Ada Jolly, Head of Iberoamérica de Future Snoops, titulada "La Gen Z hacia FW27/28: identidad, deseo y estilo en Latinoamérica", en la que analizó cómo esta generación redefine los códigos de identidad, consumo y estilo, y cómo las marcas pueden conectar con consumidores que buscan autenticidad, conexión emocional y productos con mayor intención, no solo un precio bajo.

También se presentó la conferencia "¿Qué es el lujo hoy para el consumidor en Latinoamérica? Una tensión entre economía y frustraciones", liderada por Camilo Herrera, fundador de RADDAR Consumer Knowledge Group, quien explicó cómo el lujo se ha convertido en una aspiración permanente para los consumidores latinoamericanos y cómo la tensión entre el deseo, la capacidad de compra y el acceso al mercado representa una oportunidad para las marcas de moda.

Otro espacio destacado fue el conversatorio "Diseñadores influyentes: Premio LVMH y MAZ, de Colombia al radar global", en el que Manuela Álvarez, fundadora y directora creativa de MAZ, y Mónica Garzón, directora de Fucsia, reflexionaron sobre los desafíos y oportunidades para que las marcas latinoamericanas construyan una identidad creativa sólida y logren posicionarse en las conversaciones más relevantes de la moda internacional. Como complemento, el Foro de Tendencias, considerado el principal espacio de inspiración de Colombiamoda, presentó una lectura estratégica sobre las nuevas narrativas de consumo y la evolución de las estéticas que marcarán el desarrollo del diseño y los negocios en las próximas temporadas.

Tomadas en conjunto, estas tres conferencias trazan una misma línea argumental: el consumidor latinoamericano, y en particular la Gen Z, ya no define el valor de una prenda únicamente por su costo, sino por lo que esa prenda comunica sobre identidad y autenticidad.

Sostenibilidad como otra forma de diferenciación

La sostenibilidad se consolidó como uno de los grandes ejes de transformación de la edición, y también como una vía adicional para competir fuera del precio. La Ruta de la Sostenibilidad Inexmoda reunió a 38 empresas que incorporan prácticas responsables dentro de sus procesos, con iniciativas relacionadas con economía circular, innovación, impacto social y desarrollo sostenible. El Mercado de Moda Circular, desarrollado junto a Coca-Cola, reunió a más de 25 marcas que demostraron cómo extender el ciclo de vida de los productos y promover modelos de consumo más conscientes.

Esta apuesta se complementó con 23 conferencias, pasarelas y momentos especializados, entre ellos las Green Talks, espacios de conversación alrededor de la economía circular, la innovación, la trazabilidad y los retos ambientales que enfrenta la industria. La Biblioteca de Materiales Inexmoda presentó, por su parte, más de 25 desarrollos en fibras, textiles y aplicaciones que reflejan el potencial de la investigación para transformar la manera en que se diseñan y producen las prendas.

Colombiamoda 2026 reafirmó su papel como una plataforma que conecta talento, negocios, conocimiento y creatividad para fortalecer la competitividad del Sistema Moda. Más que una muestra comercial, la Semana de la Moda de Colombia consolidó, según el balance de Inexmoda, un ecosistema donde marcas, compradores, diseñadores, academia, aliados estratégicos y consumidores encontraron nuevas oportunidades para construir el futuro de una industria que continúa creciendo desde aquello que la hace única.

Las cifras de cierre, la programación de pasarelas, la agenda de conocimiento y los espacios de sostenibilidad desarrollados a lo largo de la semana apuntaron en una misma dirección: desplazar el eje de la competencia de la industria de la moda colombiana desde el precio hacia la identidad, el diseño y la construcción de marca, tal como lo plantearon tanto Inexmoda como los actores institucionales que acompañaron el evento.