Agencia Quiroga celebra 25 años de independencia en América Latina

Con operación en 12 mercados y resultados destacados en el Agency Scope Colombia 2026/27¹, Gustavo Quiroga, fundador y CEO de Agencia Quiroga, analiza el rol estratégico de Colombia, la expansión hacia China y la necesidad de generar valor frente a la comoditización.

Agencia Quiroga cumple 25 años y consolida una infraestructura regional con representación directa en China. Esta expansión parte de la mirada crítica de Gustavo, quien advierte que América Latina suele ser pensada desde afuera. Con este puente hacia Asia, la agencia busca ser un socio estratégico para las marcas chinas que llegan a la región y facilitar el ingreso de empresas latinoamericanas a ese ecosistema.

Colombia trasciende la operación local. El país concentra el hub de atención de cuentas para toda la región. Gustavo destaca la capacidad de escucha y la profundidad de los profesionales colombianos para comprender el negocio de los clientes, factores clave para construir relaciones sólidas y de largo plazo.

Esa visión, respaldada por una alta retención de clientes y una administración sólida, exige revisar el modelo operativo de la industria. También cuestiona que el sector publicitario todavía conserve lógicas transaccionales originadas en las necesidades históricas de los medios y no siempre en las de los anunciantes.

Para Agencia Quiroga, la principal defensa frente a la guerra de precios es la generación de valor real. A diferencia de las corporaciones internacionales, muchas veces condicionadas por el rendimiento bursátil y la reducción de costos, el modelo independiente permite destinar seniority y recursos estratégicos a resolver los desafíos de los clientes actuales, sin diluirlos en una búsqueda permanente de nuevos pitches.

Medir el retorno de la inversión es innegociable. Compass, la herramienta propia de Agencia Quiroga, centraliza el ecosistema de comunicación, integra datos de todos los canales y los transforma en indicadores comparables y medibles. Así, permi te vincular métricas de medios con variables de negocio y áreas como el sports marketing, para entender cómo cada activación contribuye a los objetivos comerciales y qué retorno genera.

Este artículo es una Colaboración paga con Agencia Quiroga.

Artículo publicado en la edición #504 de los meses de junio y julio 2026

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