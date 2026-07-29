Hilton Cartagena nombra a Jorge Jiménez como su nuevo gerente de marketing

De acuerdo con la compañía, Jiménez tendrá la responsabilidad de liderar iniciativas orientadas a fortalecer la experiencia de los huéspedes y desarrollar estrategias de posicionamiento para la propiedad.

Hilton Cartagena anunció el nombramiento de Jorge Jiménez como nuevo gerente de marketing. El comunicador social, con más de diez años de experiencia en la industria de la hospitalidad y el turismo, asumirá la dirección de la estrategia de mercadeo del hotel. De acuerdo con la compañía, Jiménez tendrá la responsabilidad de liderar iniciativas orientadas a fortalecer la experiencia de los huéspedes y desarrollar estrategias de posicionamiento para la propiedad.

“Comprender la operación hotelera desde múltiples ángulos es lo que me da una visión integral para construir estrategias de marketing más cercanas a la realidad del servicio. Hilton Cartagena se distingue por su equipo humano, y ese será el eje central de nuestra narrativa de marca”, destacó Jorge Jiménez, gerente de marketing de Hilton Cartagena.

En su nuevo cargo, el ejecutivo trabajará sobre tres ejes principales: la articulación entre el área de marketing y la operación del hotel para garantizar coherencia en la experiencia del huésped; una estrategia centrada en la hospitalidad; y el desarrollo de programas, paquetes y experiencias dirigidas a diferentes perfiles de viajeros.

Jiménez es comunicador social de la Universidad de Cartagena y cuenta con formación en marketing digital. Su trayectoria en el sector hotelero comenzó en áreas operativas como alimentos y bebidas, recepción y reservas, antes de especializarse en mercadeo.

"El huésped moderno busca más que una habitación confortable: busca experiencias, actividades y conexiones auténticas que le permitan vivir el destino de forma más completa y memorable, integrando cada punto de contacto de su viaje en su interacción con el hotel", agregó Jiménez.

Según Hilton Cartagena, esta nueva incorporación se destaca debido a que los viajeros demandan propuestas más personalizadas y experiencias vinculadas con la cultura y la identidad del destino, por lo que el hotel continuará ajustando su oferta para responder a esas tendencias.

Por su parte, Ricardo Kawa, gerente de Hilton Cartagena, indicó "La llegada de Jorge refuerza nuestro compromiso con seguir fortaleciendo la experiencia del huésped desde una visión integral de la operación hotelera. Su conocimiento del negocio y su enfoque en la creación de valor a través del marketing serán claves para seguir consolidando a Hilton Cartagena como un referente en la región".

También le puede interesar: Vuelve el #RetoIluminaColombia de Volvo Colombia