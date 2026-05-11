El Premio James Dyson está de regreso en Colombia

Abre la convocatoria 2026 del premio en Colombia, que reconoce inventos de estudiantes y recién graduados de ingeniería y diseño industrial y/o producto.

El James Dyson Award, uno de los concursos internacionales más importantes de diseño e ingeniería, abrió oficialmente su convocatoria para la edición 2026, invitando a estudiantes y recién graduados de estas disciplinas en Colombia a presentar inventos que aborden problemas reales a través de soluciones innovadoras. La competencia, impulsada por Dyson y organizada por la Fundación James Dyson, ha apoyado más de 400 invenciones en todo el mundo, muchas de las cuales han evolucionado hasta convertirse en productos reales o startups tecnológicas.

Tras la participación de Colombia en la edición anterior —cuando el país tuvo su primer ganador nacional y varios finalistas— el James Dyson Award regresa para que los jóvenes ingenieros colombianos compitan por segundo año consecutivo. En su primera edición con participación colombiana, de distintas universidades del país, evidenciando el creciente interés de los jóvenes por desarrollar soluciones tecnológicas a problemas reales.

Los proyectos participantes este año serán evaluados primero a nivel nacional por un panel local de expertos en diseño e ingeniería, junto con ingenieros de Dyson. El ganador en Colombia recibirá alrededor de $25 millones de pesos colombianos y avanzará a la etapa internacional, donde se seleccionará a los ganadores globales, quienes recibirán alrededor de $150 millones de pesos colombianos para impulsar sus inventos.

“Creé el James Dyson Award para motivar a jóvenes que se enfocan en resolver los problemas que ven en el mundo. Es inspirador ver cómo muchos participantes han logrado convertir sus ideas en empresas y soluciones que hoy impactan a personas en distintos países”, afirmó James Dyson, fundador de la compañía.

Los inventos colombianos que ya han destacado en el premio

En la edición del 2025 - la primera en el país - el ganador nacional fue VESTIK, un proyecto creado por Omar Marroquín, diseñador industrial egresado de la Universidad El Bosque.

El invento consiste en un chaleco terapéutico portátil que convierte la música en una herramienta de fisioterapia respiratoria para niños y jóvenes con fibrosis quística, permitiendo que los pacientes realicen sus terapias de forma más autónoma y cómoda, sin depender de equipos hospitalarios voluminosos.

“VESTIK ha sido un camino de aprendizaje y empatía. Conocer las historias de pacientes con fibrosis quística me permitió entender que el diseño puede ir más allá de un objeto y convertirse en una herramienta que realmente impacta la vida de las personas”, sostuvo Omar Marroquín.

En la misma edición también fueron finalistas el dispositivo de entrenamiento para cirugía oftálmica, diseñado por Luis Alejandro Estrada, y Océanos de Luz, de Gabriela Montes y Valeria Torres, un proyecto que busca generar energía a partir del agua salada para iluminar comunidades en La Guajira.

Inventos que están cambiando el mundo

En 2025, el James Dyson Award celebró su 20° aniversario y recibió más de 2.100 proyectos de jóvenes ingenieros alrededor del mundo, con soluciones enfocadas en salud, sostenibilidad y tecnología aplicada a desafíos cotidianos.

Entre los ganadores globales destacan:

WaterSense – Ganador del Premio Global de Sostenibilidad 2025

Desarrollado por Filip Budny, doctorando en nanotecnología de la Universidad Tecnológica de Varsovia, WaterSense es un dispositivo autónomo que monitorea la calidad del agua en tiempo real mediante inteligencia artificial. El sistema reemplaza los métodos tradicionales de muestreo manual por alertas tempranas de contaminación en ríos y lagos, facilitando la protección de ecosistemas y el acceso a información ambiental más precisa.

OnCue – Ganador del Premio Global Médico 2025

Creado por la diseñadora italiana Alessandra Galli, graduada de la Universidad Tecnológica de Delft, OnCue es un teclado inteligente diseñado para personas con Parkinson. El dispositivo utiliza señales hápticas y visuales para ayudar a controlar los síntomas motores durante la escritura, reduciendo errores y mejorando la autonomía digital de los pacientes

Cómo participar

Las inscripciones para el James Dyson Award 2026 ya están abiertas, puede conocer más a través de su página web oficial, y cerrarán a las 6:00 p. m. del 14 de julio de 2026 (hora de Colombia).

Pueden participar:

Estudiantes universitarios de ingeniería o diseño

Recién graduados de estas disciplinas

El jurado busca proyectos que:

Resuelvan desafíos actuales

Demuestren un proceso sólido de diseño

Presenten originalidad y viabilidad técnica

Los proyectos más destacados avanzarán a la etapa internacional, donde competirán por el premio global.

Sobre el concurso

El reto: Diseñar algo que resuelva un problema. Puede tratarse de una frustración cotidiana que muchas personas experimentan en su día a día o de un desafío global. Lo importante es que la solución sea efectiva y demuestre un proceso de diseño reflexivo y bien fundamentado. A diferencia de otros concursos, los participantes mantienen plena autonomía sobre la propiedad intelectual de sus inventos.

El proceso: Las postulaciones se evalúan inicialmente a nivel nacional por un panel de jueces externos junto con un ingeniero de Dyson. Cada país o mercado participante selecciona un ganador nacional y dos finalistas. A partir de estos ganadores, un panel internacional de ingenieros de Dyson elige una lista de 20 proyectos finalistas a nivel global. Posteriormente, James Dyson revisa estos proyectos y selecciona a los ganadores mundiales.

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