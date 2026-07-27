VEJA llega a Colombiamoda con Palms Capra

Como parte de su presencia en la semana de la moda más importante del país, la marca francesa acompañará la pasarela de la colección Palms Club de Palms Capra con algunos de sus modelos más representativos.

VEJA participará en Colombiamoda 2026 reafirmando su compromiso con una manera diferente de entender el diseño, llevando algunos de sus modelos más representativos a uno de los escenarios más importantes de la moda en América Latina. Como parte de esta participación, la marca francesa acompañará la pasarela de la colección Palms Club de la firma colombiana Palms Capra, integrando su propuesta de calzado a una narrativa donde convergen innovación, calidad y una visión contemporánea de la moda.

Desde hace más de dos décadas, VEJA desarrolla el Proyecto VEJA, una iniciativa que replantea la forma de producir sneakers a través del uso de algodón orgánico, caucho amazónico obtenido directamente de comunidades recolectoras de la Amazonía, materiales innovadores y una cadena de producción transparente.

Más que una marca de calzado, el Proyecto VEJA representa una forma de entender el diseño en la que cada decisión, desde el origen de las materias primas hasta el producto final, busca generar un impacto positivo sin renunciar a la estética ni a la innovación.

Esa visión encontrará un espacio de expresión en la pasarela de Palms Capra, cuya nueva colección, Palms Club, reinterpreta los códigos de la elegancia clásica desde una mirada contemporánea. La apuesta de la firma colombiana por la producción local, la calidad de las prendas y su vocación por crear piezas concebidas para perdurar dialoga naturalmente con los principios que han definido el Proyecto VEJA desde sus inicios.

Como parte de la pasarela, VEJA presentará algunas de sus siluetas más representativas, entre ellas V-90, Rio Branco, Condor, Volley y Panenka, modelos que reflejan la diversidad del portafolio de la marca y su capacidad para integrarse a diferentes propuestas creativas, manteniendo siempre el equilibrio entre diseño, funcionalidad e innovación.

"En VEJA buscamos colaborar con propuestas que compartan una manera auténtica de entender el diseño. Acompañar la pasarela de Palms Capra durante Colombiamoda representa una oportunidad para mostrar cómo marcas con trayectorias diferentes pueden encontrarse alrededor de valores como la calidad, la durabilidad y una forma más consciente de crear. Creemos que ese diálogo enriquece la conversación sobre el futuro de la moda y refleja el espíritu del Proyecto VEJA." afirmó Fernanda Almeida, Directora de Comunicaciones para Latinoamérica de VEJA.

Con esta participación, VEJA continúa fortaleciendo su presencia en Colombia y consolidando su vínculo con la industria creativa de la región. Más que acompañar una pasarela, la marca reafirma su interés por impulsar conversaciones sobre nuevas maneras de diseñar, producir y entender la moda, llevando el Proyecto VEJA a escenarios donde la innovación y la creatividad encuentran un espacio para dialogar.