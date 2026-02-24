Buchanan’s Piña llega a Colombia: la nueva propuesta que busca refrescar la categoría y conquistar nuevas generaciones

Buchanan’s presenta en Colombia uno de sus lanzamientos más recientes: Buchanan’s Piña, una expresión que combina la herencia escocesa con un perfil tropical, suave y refrescante, y busca para ampliar la manera en que se disfruta el whisky en el país.

De acuerdo con la compañía, la llegada de esta nueva propuesta responde a una transformación en los hábitos de consumo, donde las nuevas generaciones buscan perfiles más ligeros, versátiles y fáciles de tomar, sin renunciar a la calidad y al origen. Con 35 grados de alcohol una graduación más suave que la del whisky tradicional, Buchanan’s Piña reduce barreras de entrada a la categoría y se convierte en una puerta de acceso para nuevos consumidores.

El producto mantiene su origen escocés y los estándares de calidad característicos de la marca, incorporando el aroma a piña y un perfil sensorial con notas de piña jugosa, acompañadas de ligeros matices de caramelo y vainilla. El resultado es una experiencia equilibrada, fresca y contemporánea.

En términos estratégicos, el lanzamiento se realizará por etapas. Desde febrero, el producto estará disponible inicialmente en Bogotá, específicamente en las zonas de Usaquén y Chapinero, durante un periodo de 3 a 4 meses que permitirá medir su potencial en el mercado. Posteriormente, se proyecta una expansión a otras regiones del país.

En esta primera fase, Buchanan’s Piña estará presente en 160 puntos de venta en estas dos localidades, entre canal moderno y en establecimientos on trade. Podrá disfrutarse en las rocas o en formato Pineapple Spritz, una propuesta refrescante que busca posicionarse en las cartas de bares y discotecas como una alternativa versátil para la temporada.

La propuesta de precio cercana al 80% del valor de Buchanan’s Deluxe también forma parte de su estrategia de reclutamiento, facilitando la entrada a la marca y ampliando su alcance dentro de la categoría.

El respaldo internacional refuerza la apuesta: Buchanan’s Piña ya ha sido un éxito en mercados como Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe, donde ha logrado conectar con nuevas generaciones de consumidores y abrir espacios distintos para el whisky. Con este lanzamiento, la marca no solo amplía su portafolio en Colombia, sino que propone una nueva manera de reunirse y celebrar de forma más fresca y más ligera.

