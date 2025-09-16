Samsung inicia el lanzamiento oficial de One UI 8 en dispositivos Galaxy

Samsung lanza One UI 8 en la serie Galaxy S25, una actualización que integra IA avanzada con personalización, seguridad y multimodalidad. Su objetivo: hacer la vida digital más intuitiva y accesible para todos.

Samsung Electronics oficializó el 15 de septiembre el lanzamiento de One UI 8, su más reciente actualización de interfaz, que llega inicialmente a la serie Galaxy S25 y se extenderá a modelos como Galaxy S24, Z Fold6, Z Flip6 y S24 FE. La apuesta es clara: poner al alcance de más usuarios funciones de inteligencia artificial avanzadas y personalizadas, en un paso decisivo hacia la democratización de la IA.

El nuevo sistema combina personalización, seguridad y una experiencia optimizada para distintos formatos de dispositivo. Más allá de los smartphones, One UI 8 se integra en tabletas, relojes y plegables, potenciando la productividad y la creatividad de los usuarios con soluciones de IA multimodal.

Uno de los ejes centrales de esta actualización es la personalización. Herramientas como Now Bar y Now Brief acompañan al usuario en tiempo real: desde mostrar la actividad de aplicaciones en la FlexWindow de los plegables hasta generar actualizaciones diarias con recordatorios, tráfico o rutinas de salud sincronizadas con Galaxy Watch. Estas funciones buscan anticiparse a las necesidades sin que el usuario tenga que pedirlo.

Pero la personalización no está desligada de la seguridad. Con Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), Samsung implementa una nueva arquitectura de cifrado que protege la información sensible de cada aplicación de forma aislada. A esto se suma Knox Matrix, que detecta riesgos graves, cierra sesiones automáticamente y orienta al usuario para proteger sus datos. Incluso la navegación se fortalece con Secure Wi-Fi mejorado mediante criptografía post-cuántica, pensado para enfrentar amenazas emergentes en redes públicas.

La multimodalidad es otra pieza clave. One UI 8 integra capacidades auditivas, visuales y contextuales que permiten a la IA comprender de manera más natural lo que el usuario hace. Gemini Live ejemplifica este enfoque, permitiendo interactuar con la IA en tiempo real sin necesidad de cambiar de aplicación. Por su parte, Circle to Search with Google enriquece la experiencia de juegos y navegación con búsquedas inmediatas, información adicional y traducciones instantáneas en pantalla.

En términos de productividad, la actualización está diseñada para optimizar el uso en pantallas grandes y multitareas. Con AI Results View, los resultados generados por IA se presentan en una vista separada para no interrumpir el contenido original. Además, Multi Window permite arrastrar y soltar imágenes o textos generados por IA directamente en el flujo de trabajo, con soporte de herramientas como Drawing Assist y Writing Assist.

Los plegables también reciben funciones exclusivas. Gemini Live llega a la FlexWindow del Galaxy Z Flip, habilitando búsquedas de voz sin manos, mientras que la personalización de esta ventana incluye fondos sugeridos, emojis y colores adaptables a los gustos del usuario. Incluso el reloj de pantalla se rediseña: ahora se ajusta automáticamente al fondo de pantalla, adaptándose a contornos y rostros sin perder visibilidad.

En el terreno creativo, One UI 8 introduce Portrait Studio, capaz de generar retratos artísticos de estilo estudio, incluso de mascotas, y un Editor de Audio con IA que elimina ruidos de fondo en grabaciones y videollamadas con un solo toque. Estas funciones buscan democratizar herramientas avanzadas de edición y diseño, tradicionalmente reservadas a software profesional.

La comunicación también se beneficia. Call Captions convierte voz en texto durante las llamadas, facilitando la interacción en entornos ruidosos o para usuarios con necesidades específicas. De igual forma, el Interprete permite traducir ideas escribiendo directamente desde el teclado, ampliando las posibilidades de comunicación multilingüe.

Con estas innovaciones, Samsung busca consolidar su ecosistema Galaxy como referente de un estilo de vida digital más inteligente, donde la IA se adapta a cada usuario sin comprometer la seguridad. La compañía insiste en que la clave no es solo integrar más funciones, sino ofrecer experiencias cotidianas intuitivas y confiables.

El despliegue de One UI 8, que se extenderá a más modelos a lo largo de 2025, confirma el propósito de Samsung de acelerar la adopción de la inteligencia artificial de forma transversal: desde la productividad en entornos laborales hasta la creatividad y el entretenimiento personal.