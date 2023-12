Llega a Bogotá Scalpers x Olivia Palermo

Scalpers presenta en Bogotá, Colombia (y para toda la región), la que ya es considerada la colaboración más esperada para la época navideña. Hablamos de su colección cápsula diseñada junto a la ‘it-girl’ neoyorquina por excelencia, Olivia Palermo. La colección mezcla el estilo sofisticado y elegante de Olivia con el ADN rebelde, fresco y descomplicado de Scalpers, con el propósito de vestir a las mujeres durante estas fiestas.

Olivia se ha involucrado al máximo en todo el proceso creativo, desde el diseño de las prendas hasta la ejecución de la campaña, eligiendo personalmente muchos de los detalles que definen el carácter de la colección.

La cápsula está compuesta por un total de ocho looks, formados por prendas con un estilo festivo para brillar en la época navideña. Destaca, por ejemplo, una cazadora tipo bomber con aplicaciones de cristalería que promete convertirse en uno de los best-seller. También, vestidos satinados con aperturas cut-out y conjuntos de dos piezas con detalles de plumas en negro, en plena tendencia esta temporada.

Al respecto de la colaboración “Estoy tratando de infundir un poco de OP en Scalpers, y estoy realmente emocionada con ello. Me gustan mucho los estampados, me gusta mucho el color, así que creo que van a ver una verdadera combinación de ello: entre lo deportivo, lo colorido, los puntos, etc… Me encantaría que esta colección fuera para todo el mundo, y por supuesto que fuera para las mujeres, ya sea para empezar el día e ir a trabajar, así como para vestir durante el día o el fin de semana. Así que, me encantaría que esta colección se dirija al cliente de Scalpers y que a la vez, de la bienvenida a nuevos consumidores.” Mencionó Olivia Palermo.

Por otro lado, en una colección tan festiva no podían faltar las lentejuelas aplicadas en faldas y tops, ni tampoco el animal print, tan característico de la marca. Otra de las prendas más especiales de la colección es un vestido midi negro con escote corazón y detalle plateado, un ‘black dress’ que se puede volver un indispensable y al que se podrá acudir en todo tipo de ocasiones.

Sin embargo, la colección también cuenta con otras prendas con carácter más casual pensadas para combinarse entre sí y aportar la versatilidad de Scalpers a las piezas más sofisticadas. En definitiva, estas Navidades llega la colaboración más especial de Scalpers con carácter neoyorkino y llena de piezas especiales que con seguridad se lucirán en los eventos más relevantes de este fin de año.

Sobre Scalpers

Scalpers es una marca de moda española que nació en 2007. Tras el crecimiento experimentado en España en la última década, se ha convertido en un referente en el sector. La marca se caracteriza por su espíritu de rebeldía, representado en su logotipo: la calavera, que simboliza el espíritu de hacer las cosas de manera diferente. Scalpers nació como marca de moda masculina, y poco después, en 2012, se incorporó la línea infantil. Tras años de experiencia en el mercado, apostó también por la línea femenina en 2018 y por la línea de niñas dentro de Scalpers Kids en 2019. El último lanzamiento fue Scalpers Home en 2021.

Sobre Olivia Palermo

Olivia Palermo, nacida en Nueva York en 1986, es hija de una familia de Manhattan. Se dio a conocer en 2006 cuando el fotógrafo Patrick McMullan capturó su look en un evento benéfico y, poco después, dio el salto internacional a la fama al participar en el reality de MTV, The City. Antes de Instagram, Olivia Palermo ya se convirtió en un referente de estilo a nivel mundial lo que le llevó a ser considerada la ‘it-girl’ por excelencia y también a trabajar de la mano de importantes firmas de moda. Entonces sus looks estaban en todos los blogs de moda y street style. Hoy, a pesar de que el mundo digital ha cambiado mucho, Olivia sigue ostentando el título de it-girl, además de tener su propia marca registrada y compartir sus favoritos de moda y belleza en el portal www.oliviapalermo.com

