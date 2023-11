Cinco estrategias para generar conversiones en Black Friday y fin de año

Se acercan dos de los mayores momentos de compras: Black Friday y temporada navideña. En Pinterest, los usuarios de la plataforma son extremadamente activos en las fechas. Además de una experiencia de compra más positiva, les gusta planificar sus carritos de compras con anticipación y realizan acciones dentro y fuera de la plataforma después de ver marcas en Pinterest.

El Black Friday y temporada navideña son muy esperados en Pinterest y los usuarios de la plataforma no se encuentran en otros sitios: Pinterest tiene 91% audiencia incremental vs. Snapchat, 39% audiencia incremental vs. TikTok, y 15% audiencia incremental vs. Instagram.

Para ayudar a las marcas y a los minoristas a llegar a una audiencia que ya indica una intención de compra activa, inspirándolos con productos e ideas durante todo el proceso de compra, Pinterest reveló cinco estrategias para generar compras en Black Friday y la temporada decembrina.

Integraciones de comercio electrónico

Una de las mejores formas para que los minoristas generen crecimiento en Pinterest es cargar catálogos de productos en la plataforma. El año pasado, vimos un aumento de casi el 30% en los pagos atribuidos a los comerciantes que cargan sus catálogos.

El tiempo lo es todo

Las marcas que comienzan a anunciarse a principios de temporada obtienen resultados más sólidos. La mayoría de las personas que usan Pinterest llegan a la plataforma con la intención de comprar según lo planeado con anticipación, pero también para tomar decisiones y compras de último momento. Vienen todo el año y vienen con la mente abierta. De hecho, las personas recurren a Pinterest para descubrir nuevas ideas sobre lo que quieren, pero a menudo no saben cómo sería. El 96% de las búsquedas principales en Pinterest no tienen marca, lo que brinda a marcas de todos los tamaños la oportunidad de ser descubiertas.

Formatos de anuncios nuevos e innovadores

Pinterest es el hogar de las compras personalizadas y basadas en el gusto con recomendaciones de productos de todas las marcas, categorías y minoristas. Para ayudar a los anunciantes, la plataforma continúa desarrollando soluciones publicitarias innovadoras y atractivas en todo el embudo, como Premiere Spotlight en la búsqueda y en el feed de inicio, una ubicación de anuncios de video de alto impacto para maximizar el alcance, y anuncios Showcase y Quiz, nuevas soluciones publicitarias interactivas que Invite a los usuarios a profundizar en la exploración de una marca y crear experiencias entretenidas en la plataforma.

Aprovecha lo que la gente busca

Ayudar a dar forma a la dirección de una campaña, observar lo que busca su audiencia. Al utilizar la herramienta Pinterest Trends, los anunciantes tienen una clara ventaja, con funciones pioneras en la industria que incluyen las tendencias entre los usuarios interesados durante los últimos 90 días, tendencias por datos demográficos que ayudan a los anunciantes a filtrar por edad, tema, hora y lugar y, por supuesto, tendencias estacionales.

Diversificación con estrategia de embudo completo

Para maximizar su alcance y aumentar la conversión durante toda la temporada, los anunciantes deben diversificar sus campañas con una estrategia de embudo completo. De hecho, las tasas de conversión son 2 veces mayores cuando los anuncios se ven en el embudo superior e inferior en comparación con un objetivo. Pinterest ofrece soluciones publicitarias de embudo completo y una audiencia receptiva a la altura. Los diferentes formatos de anuncios que se adaptan a diferentes objetivos publicitarios son componentes clave para ganar la próxima temporada navideña, incluidos los anuncios de video, los anuncios de ideas, los anuncios de colecciones y los carruseles.

