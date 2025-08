"Escanea la arepa", la campaña de Warner Music y BuenTipo que une a Colombia y Venezuela

Una playlist, una arepa y un código de Spotify. Eso fue lo que usaron BuenTipo y Warner Music para demostrar que, entre Colombia y Venezuela, no todo es debate por el origen de la arepa: también hay espacio para celebrar lo que nos une: la música, el sabor y el talento latino que no necesita pasaporte.

Además del petróleo, la alegría de su gente y las ganas de salir adelante, Colombia y Venezuela comparten el buen arte, pero también los divide una guerra fría por saber: ¿de dónde es la arepa? BuenTipo y Warner Music aprovecharon esta eterna discusión para unir a ambos países por medio de la música y la gastronomía.

La agencia y la compañía discográfica lanzaron la campaña “Escanea la arepa”, con activaciones en varias ciudades de Colombia. Sobre arepas callejeras se marcó con calor un código de Spotify que, al escanearlo, dirigía a los consumidores a “Venesuena”, una playlist con canciones del nuevo talento venezolano.

La playlist, con 61 temas diferentes y cerca de tres horas de música, cuenta con canciones de artistas como Danny Ocean, Elena Rose, Rawayana, Mau y Ricky, pertenecientes a la nueva generación musical en la región. Con esta lista de reproducción y la campaña “Escanea la arepa”, Warner Bros y BuenTipo buscan darle más visibilidad al talento latino.

“¿La arepa es venezolana o colombiana? Nosotros solo sabemos que… sabe como suena”, y suena a puro talento de #VeneSuena”, hace parte del mensaje en su campaña. La activación con las arepas con código de Spotify se realizó en puntos estratégicos de Bogotá, Medellín y algunas otras ciudades.

Los que tuvieron acceso a las arepas escaneables expresaron la buena estrategia por parte de Warner Music y BuenTipo. “Por ejemplo Danny Ocean tiene canciones que me gustan y la arepa también”, “¿En una arepa? No me lo esperaba”, fueron algunas de las reacciones de los comensales.

¿Que si la arepa es colombiana o venezolana? No lo sabemos, bien lo dijeron en la campaña “Escanea la arepa”, lo cierto es que, las divisiones muchas veces pueden ser el mejor punto de partida para unir dos bandos que tienen tanto en común.