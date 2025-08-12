La alianza entre Volvo y Morat que une música y movilidad eléctrica

Volvo Cars, la marca sueca de vehículos eléctricos de lujo y representada en Colombia por Astara, anuncia su nueva colaboración regional con la banda bogotana Morat. Esta alianza fusiona la pasión por la música y el compromiso con la sostenibilidad, elevando la experiencia de conducción del nuevo Volvo EX30, el SUV compacto 100% eléctrico.

La unión de Volvo y Morat representa una sinergia creativa entre dos entidades que, cada una en su ámbito, son pioneras y buscan inspirar a sus audiencias. Morat, reconocida por sus letras profundas y melodías contagiosas que han conquistado millones de corazones en Latinoamérica y el mundo, comparte con Volvo la visión de un futuro más brillante y conectado.

"Esta colaboración con Morat no es solo una campaña; es una declaración de intenciones. Buscamos conectar con una generación de consumidores que valoran la innovación, la sostenibilidad y por supuesto, una experiencia de sonido excepcional. El Volvo EX30, con su diseño vanguardista y su compromiso con el medio ambiente, es el lienzo perfecto para esta fusión musical”, afirma Andrea Burgos directora de Importadores para América Latina.

El EX30 es el SUV más compacto en la historia de la marca y se presenta como una pieza clave en la estrategia de electrificación global de Volvo, que busca ser una compañía 100% eléctrica para 2030. El modelo está construido sobre la plataforma modular SEA (Sustainable Experience Architecture), con una autonomía de hasta 480 km (ciclo WLTP) y opciones de carga rápida que permiten pasar del 10% al 80% en apenas 26,5 minutos.

En materia de sostenibilidad, el EX30 incorpora al rededor de un 25% de aluminio, un 17% de acero y cerca de un 17% de plásticos, todos reciclados. Su interior minimalista utiliza materiales novedosos como mezclas de lino, lana reciclada y fibras derivadas de botellas PET, todo sin sacrificar confort ni durabilidad, de acuerdo con la marca.

La experiencia tecnológica también es protagonista: este modelo estrena un sistema de infoentretenimiento con Google integrado, compatibilidad con Apple CarPlay inalámbrico y una pantalla central de 12,3 pulgadas en posición vertical. Además, incorpora el nuevo sistema de sonido Harman Kardon, que en el marco de esta colaboración, Morat utilizará para mostrar cómo su música cobra vida en un habitáculo diseñado para una acústica óptima.

Esta Alianza busca amplificar la resonancia emocional del EX30, asociando al vehículo con la alegría, la energía y la conexión profunda que la música de Morat genera. Como parte de la campaña, se prevén activaciones en vivo, contenidos exclusivos y experiencias inmersivas que recorrerán varias ciudades de América Latina durante el 2025.

Al final, esta colaboración es la prueba de que el futuro de la movilidad no solo es eléctrico, sino que también tiene alma, ritmo y emoción.

