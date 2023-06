Carnival Brunch: un desayuno de fantasía

El Grupo Seratta realizará el próximo 24 de junio el Carnival Brunch, una de las fiestas más largas e importantes de Colombia, con el fin de realizar la inauguración oficial de su segundo complejo gastronómico de lujo, ubicado en el cuarto piso del centro comercial Atlantis. Con 3.000 metros cuadrados este lugar es considerado uno de los más grandes del país y de la región, en su categoría.

Carnival Brunch es un evento all you can eat, que comienza a las 9:00 a.m del sábado 24 de junio y termina al amanecer del domingo 25 de junio. Durante 16 horas aproximadamente, los asistentes podrán disfrutar de un performance en vivo, y escuchar a los mejores djs del país.

Este brunch será un encuentro gastronómico para gourmands con varios tipos de cocina en un solo lugar. Este evento, además, es la celebración del séptimo aniversario del Grupo Seratta en Colombia. El dress code es Shine Bright, que invita a cada asistente a brillar con luz propia. Los tiquetes se pueden comprar aquí.

Hace siete años Jairo Ospina creó el Grupo Seratta con un objetivo: emprender a sus 24 años en el mundo de la gastronomía. Hoy su sueño se tradujo en dos complejos gastronómicos, 26 marcas, 12 restaurantes como Frenessí, el más tecnológico del país, y Anima cuyo chef, Paulo Airaudo, atesora 4 estrellas Michelin

