Black Out 2023 y CC:DC: Cannes Lions pone el foco en la diversidad y la inclusión

El certamen, que se celebra en la Costa Azul del 19 al 23 de junio, nació en los años cincuenta como escaparate de la publicidad televisiva y cinematográfica. En la actualidad, abarca una amplia gama de industrias y plataformas en las que el mercadeo, la publicidad y especialmente la creatividad están presentes, desde las redes sociales hasta el metaverso.

Cannes Lions siempre ha explicado por qué la narración imaginativa y los relatos convincentes pueden impulsar la industria. Ahora, en un mundo más conectado y diverso, también ha destacado que la inclusión es un elemento clave del mensaje.

Por tal razón, la Black British Network y Cannes Lions anunciaron el lanzamiento de una nueva campaña denominada Black Out 2023. El objetivo de la campaña es promover la representación negra en las industrias creativas y de mercadeo, y garantizar la presencia de talento negro en el festival.

Black Out 2023 es un llamado a las organizaciones, agencias y marcas, relacionadas con el mercadeo, la publicidad y las industrias creativas, que busca garantizar la asistencia de mínimo 50 personas de la comunidad negra al festival. Cannes Lions entregó los pases para el festival, y la Black British Network dirigirá una campaña de inversión para costear los vuelos, el alojamiento y los gastos en la semana del festival. Los fondos adicionales que se recauden se utilizarán para apoyar el trabajo en curso de la Black British Network.

La campaña se centró en mejorar la accesibilidad de forma auténtica, desde la base. Estaba abierta a talentos negros, desde los que llevan muchos años en la industria, hasta los que apenas están comenzando.

Black Out 2023 es una evolución de Cephas en Cannes, una campaña independiente lanzada por Cephas Williams en 2022 para encontrar y lograr una mayor representación negra en el festival. Williams entregó 20.000 libras esterlinas de su porpio bolsillo para llevar talentos negros, e invitó a la industria a que sei nvolucrara y tomara medidas claras para compormeterse con la inclusión. La inversión inicial de Williams se triplicó con creces gracias a la campaña que nació de Cephas y garantizó a seis personas el acceso a Cannes Lions con todos los gastos pagos.

Cephas Williams es, además, el fundador de la Black British Network, y para él Black Out 2023 es un punto de inflexión, que permitirá avanzar la representación negra en un escenario global.

Cannes Can: Diversity Collective

Black Out 2023 llegó para unirse al pionero Cannes Can: Diversity Collective (CC:DC), Group Black, The Black Owned Media Equity & Sustainability Institute, la NAACP y, por primera vez, Black At Cannes.

El movimiento de CC:DC y su fundadora, Adrianne C. Smith, aporta una diversidad importante a Cannes Lions, que tiene un impacto significativo a la hora de abrir los ojos y las puertas a una experiencia realmente diversa. La programación de CC:DC comenzó con una conversación sobre lo que se necesita para llevar una promesa a la práctica, reflexionando sobre una promesa que Smith le hizo a Halle Berry en 2017: traer más diversidad a Cannes Lions.

Inkwell Beach es el lugar donde sucede CC:DC. A lo largo de la semana del festival, dl centro acogió sesiones y ponentes queso centraron en la experiencia de los negros y en las oportunidades que los profesionales del mercadeo pueden aprovechar.

Entre los ponentes de estuvieron Valeisha Butterfield Jones, vicepresidenta de Diversity Partnerships and Engagements de Google, y DJ D-Nice. Ambos hablaron sobre la apropiación de la narrativa y el impacto global a través del diseño disruptivo.

Adicionalmente, otras sesiones analizaron las promesas hechas por la industria publicitaria a la comunidad negra y su falta de ejecución y seguimiento. Los ponentes señalaron que las marcas exigen acceso a las comunidades al tiempo que limitan las inversiones necesarias para comprenderlas.

CC:DC Inkwell Beach Cannes dejó claro que tal vez el reto más grande al que se enfrentan ahora las marcas no es si la inteligencia artificial reemplazará a los humanos, sino algo que viene desde hace tiempo: cómo pasar de lo performativo a la realidad en materia de diversidad e inclusión.

También te puede interesar: Dos leones más para Colombia: David Bogotá y DDB Colombia