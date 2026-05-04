lunes, mayo 04, 2026

INICIO

COMUNICACIÓN

El valor de tener un banco amigo

Banco Caja Social le cuenta

El valor de tener un banco amigo

En un entorno financiero complejo, Banco Caja Social y Fiduciaria Caja Social – empresas de Fundación Grupo Social – priorizan la cercanía, el servicio y la coherencia para redefinir y consolidar su relación con los colombianos.

Redacción P&M
Redacción P&M
 mayo 4, 2026

Para las marcas del sector financiero actual, la diferenciación ya no se construye únicamente desde el portafolio, sino desde la capacidad de generar relaciones cercanas, confiables y sostenibles en el tiempo. En este entorno donde la banca suele percibirse distante, la respuesta del Banco Caja Social es directa: Prueba tener un Banco Amigo y Prueba invertir con un Amigo.

Carolina Bernal Carvajal, gerente del Centro de Excelencia de Marca y Mercadeo de Banco Caja Social, revela que esta promesa nace de escuchar a las personas. “Hemos identificado tres tensiones estructurales: la percepción de distancia frente al sistema, la necesidad de mayor control del dinero en tiempos de incertidumbre y la expectativa por experiencias humanas, simples y transparentes”, señala. Así, la entidad evoluciona de una dinámica transaccional a un modelo de acompañamiento constante.

La confianza se construye desde la experiencia y al reducir la fricción para que el banco se adapte a la cotidianidad del cliente. Esto se evidencia en hechos: simplificación del portafolio, cuentas de ahorro sin cuota de manejo, retiros sin costo en una amplia red nacional y herramientas digitales rentables como las alcancías. Simultáneamente, la inversión se desmitifica para hacerla comprensible y accesible a través de un lenguaje pedagógico y cercano.

“El principal riesgo de cualquier propósito es quedarse en el nivel declarativo. Por eso, nuestra aproximación es sistémica: el propósito debe estar integrado en el diseño, la ejecución y la medición”, destaca la vocera. Esto materializa el Servicio, con “S” mayúscula, lo que implica rediseñar procesos para que sean más ágiles e interiorizar un cambio cultural en el cual la experiencia del cliente es una responsabilidad integral de la organización.

Todo este modelo de servicio se fundamenta en los más de 115 años de trayectoria de la entidad. Sin embargo, Carolina advierte que la historia exige adaptación continua. “Nuestra apuesta es clara: integrar la solidez de nuestra historia con la capacidad de adaptarnos a un entorno ágil. Hoy, el respaldo solo cobra valor cuando se vive, y esa experiencia directa se convierte en preferencia real”, concluye.

Artículo publicado en la edición #503 de los meses de abril y mayo de 2026.

También le puede interesar: Ramo impulsa la sostenibilidad con estrategia integral empresarial

TAGS
Revista P&M

LO MÁS LEÍDO

01
Campañas

Burger King reta a sus fans para llevar al equipo a Cartagena con su campaña: “Súbanle el sueldo a los de marketing”, y P&M analiza el objetivo de la campaña

abril 28, 2026
02
mercadeo

Los colombianos aún compran, solo que más inteligente: ¿están preparadas las marcas?

abril 30, 2026
03
Lanzamientos

Gabrica lanza Pet Cup, una promoción vinculada al Mundial de Fútbol dirigida a mascotas

abril 28, 2026
04
Campañas

“Salir es vivir”, la estrategia de Mall Plaza para encontrarse con usuarios que están hiperconectados pero solitarios

abril 28, 2026
05
video columna

La nueva etapa en la medición de la radio

abril 30, 2026

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Mundial 2026: Táctica y estrategia

27 de abril 2026

MÁS DE Comunicación
VER TODO

OTRAS SECCIONES

Mercadeo

Consumidor

Gente

Digital