El valor de tener un banco amigo

En un entorno financiero complejo, Banco Caja Social y Fiduciaria Caja Social – empresas de Fundación Grupo Social – priorizan la cercanía, el servicio y la coherencia para redefinir y consolidar su relación con los colombianos.

Para las marcas del sector financiero actual, la diferenciación ya no se construye únicamente desde el portafolio, sino desde la capacidad de generar relaciones cercanas, confiables y sostenibles en el tiempo. En este entorno donde la banca suele percibirse distante, la respuesta del Banco Caja Social es directa: Prueba tener un Banco Amigo y Prueba invertir con un Amigo.

Carolina Bernal Carvajal, gerente del Centro de Excelencia de Marca y Mercadeo de Banco Caja Social, revela que esta promesa nace de escuchar a las personas. “Hemos identificado tres tensiones estructurales: la percepción de distancia frente al sistema, la necesidad de mayor control del dinero en tiempos de incertidumbre y la expectativa por experiencias humanas, simples y transparentes”, señala. Así, la entidad evoluciona de una dinámica transaccional a un modelo de acompañamiento constante.

La confianza se construye desde la experiencia y al reducir la fricción para que el banco se adapte a la cotidianidad del cliente. Esto se evidencia en hechos: simplificación del portafolio, cuentas de ahorro sin cuota de manejo, retiros sin costo en una amplia red nacional y herramientas digitales rentables como las alcancías. Simultáneamente, la inversión se desmitifica para hacerla comprensible y accesible a través de un lenguaje pedagógico y cercano.

“El principal riesgo de cualquier propósito es quedarse en el nivel declarativo. Por eso, nuestra aproximación es sistémica: el propósito debe estar integrado en el diseño, la ejecución y la medición”, destaca la vocera. Esto materializa el Servicio, con “S” mayúscula, lo que implica rediseñar procesos para que sean más ágiles e interiorizar un cambio cultural en el cual la experiencia del cliente es una responsabilidad integral de la organización.

Todo este modelo de servicio se fundamenta en los más de 115 años de trayectoria de la entidad. Sin embargo, Carolina advierte que la historia exige adaptación continua. “Nuestra apuesta es clara: integrar la solidez de nuestra historia con la capacidad de adaptarnos a un entorno ágil. Hoy, el respaldo solo cobra valor cuando se vive, y esa experiencia directa se convierte en preferencia real”, concluye.

Artículo publicado en la edición #503 de los meses de abril y mayo de 2026.

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