Las inscripciones a los IAB Mixx Awards 2026 de IAB Colombia siguen abiertas

Agencias, anunciantes y plataformas podrán postular sus casos más innovadores en una edición que refleja la evolución de la industria hacia modelos cada vez más integrados y basados en datos.

El ecosistema digital en Colombia sigue marcando el ritmo de la transformación publicitaria. De acuerdo con cifras de IAB Colombia, la inversión en publicidad digital en el país ya supera los $3 billones anuales, reflejando no solo el crecimiento del sector, sino también una mayor sofisticación en la forma en que las marcas construyen relaciones con sus audiencias. En medio de este escenario, en el que la creatividad se cruza con la analítica y la tecnología, se abre la convocatoria de los IAB Mixx Awards 2026, el principal reconocimiento al marketing interactivo en Colombia.

“Los IAB Mixx Awards se han consolidado como un reflejo de cómo evoluciona la industria. Hoy no basta con una buena idea: se requiere estrategia, datos y resultados medibles que demuestren el impacto real en el negocio”, afirmó Paola Restrepo, directora ejecutiva de IAB Colombia.

Considerados el único concurso oficial especializado en publicidad digital en el país, estos premios evalúan de manera integral variables clave como la estrategia, la creatividad, la ejecución en medios digitales, la integración con otros canales y la efectividad de las campañas en el cumplimiento de objetivos.

La convocatoria está dirigida a agencias, anunciantes, centrales de medios, plataformas tecnológicas y proyectos independientes, afiliados o no a IAB Colombia, que hayan desarrollado campañas activas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Los casos podrán inscribirse en categorías que abarcan campañas, formatos y plataformas, reflejando la diversidad del ecosistema digital actual.

El calendario de esta edición ya está definido. La etapa temprana de inscripciones estuvo abierta hasta el 17 de abril de 2026, seguida por un periodo de inscripciones tardías entre el 20 y el 24 de abril. La primera fase de deliberación de jurados se llevará a cabo del 4 al 27 de mayo, mientras que la segunda etapa se desarrollará entre el 24 de junio y el 15 de julio. El shortlist se dará a conocer el 28 de julio y la ceremonia de premiación tendrá lugar el jueves 10 de septiembre de 2026.

Para participar, las compañías deberán presentar casos estructurados que incluyan objetivos, estrategia, ejecución y resultados, respaldados por métricas verificables y un video de máximo dos minutos que evidencie el impacto de la campaña. Este enfoque responde a una industria que exige cada vez mayor rigor en la medición del desempeño.

“Este espacio eleva los estándares del mercado porque reconoce lo que realmente genera valor. Las campañas que llegan a Mixx son aquellas que logran conectar con las audiencias y, al mismo tiempo, demostrar resultados concretos para las marcas”, agregó Restrepo.

En esta edición, los premios continúan evolucionando con categorías que responden a las tendencias actuales del marketing digital, incluyendo construcción de marca, performance, sostenibilidad y diversidad, así como formatos como video, audio, retail media y Connected TV. Además, se mantiene la categoría “Semillero Digital”, dirigida a estudiantes, como una apuesta por impulsar el talento joven y fortalecer la conexión entre la academia y la industria.

El jurado estará conformado por líderes del ecosistema digital, entre agencias, anunciantes, medios, plataformas y academia, quienes evaluarán los casos bajo criterios de creatividad, estrategia y resultados en partes iguales, garantizando un proceso riguroso y alineado con las dinámicas del mercado.

Más allá de un reconocimiento, los IAB Mixx Awards se han convertido en un indicador de hacia dónde avanza la publicidad digital en Colombia: una industria cada vez más estratégica, medible y centrada en generar valor real para las marcas y la sociedad.

Si quieres conocer más información sobre las bases del concurso, categorías o inscribirte formalmente a los IAB MIXX Awards 2026, visita el sitio web oficial: https://www.iabcolombia.com/iab-mixx-awards/