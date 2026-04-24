Masglo sube el tono: la marca colombiana lanza una colección de labiales co-creada por más de 4.000 mujeres

La nueva colección de labiales de Masglo inspirada en una conversación digital que reunió a miles de mujeres.

Masglo vuelve a ser protagonista de la conversación en el mundo de la belleza con el lanzamiento de “Subida de Tono”, su nueva colección de labiales Color Power, una propuesta que trasciende lo estético para convertirse en un movimiento cultural construido junto a su comunidad.

Luego de una campaña digital que captó la atención del país impulsada por la creadora de contenido Karen Sevillano, la marca abrió un espacio de participación masiva en el que más de 4.000 mujeres postularon nombres para los nuevos tonos de labiales. El resultado: una colección que no solo se inspira en ellas, sino que literalmente habla en su mismo lenguaje.

“Subida de Tono” es el reflejo de una conversación real. Una conversación que comenzó con comentarios, historias y publicaciones, y que hoy se materializa en cinco nuevos labiales con nombres que no pasan desapercibidos: Ganosa, Bandida, Chimbita, Showsera y Enredadora.

Lejos de suavizar el mensaje, Masglo decide amplificarlo. Estas palabras, históricamente cargadas de juicio o estereotipos, son resignificadas como símbolos de identidad, actitud y poder. La colección propone un cambio de narrativa: no se trata de encajar, sino de expresarse sin permiso.

El lanzamiento de “Subida de Tono” marca un hito en la evolución de Masglo dentro de la categoría de maquillaje.

“Subida de Tono es el resultado de escuchar a las mujeres. No quisimos reinterpretar sus palabras ni suavizarlas, quisimos respetarlas tal cual nacieron. Esta colección demuestra que cuando una marca abre la conversación, se construye algo aún más poderoso, auténtico y relevante”, afirma Jorge Bohórquez Gerente General de Masglo.

Cada color representa una actitud: desde la seguridad magnética de “Ganosa”, hasta la irreverencia desafiante de “Bandida” o la autenticidad sin filtro de “Chimbita”. La colección Subida de Tono de Masglo ya se encuentra disponible en todas sus tiendas, en masglo.com y en la red de distribuidores a nivel nacional.

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