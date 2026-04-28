“Salir es vivir”, la estrategia de Mall Plaza para encontrarse con usuarios que están hiperconectados pero solitarios

Mallplaza presenta en Colombia Salir es vivir, una iniciativa que busca reactivar el valor del encuentro y abrir la conversación sobre el papel de los espacios físicos en una vida cada vez más digital.
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