“Entre Panas” regresa: Poker y Bavaria llevan a la televisión abierta la serie de amistad que marcó a millones de colombianos

Tras 10 años y 80 millones de vistas, Cerveza Poker y RCN Televisión reviven la exitosa serie web. Un homenaje al "parche" que refuerza el propósito de la marca: unir amigos con una producción de calidad e ingredientes naturales.

Hace diez años Poker, una de las cervezas más amadas de Colombia con más de 90 años de historia y una de las marcas más valiosas del portafolio de Bavaria, creó ‘Entre Panas’, una serie web que nació para celebrar las historias, conversaciones y las complicidades que surgen cuando los amigos se reúnen.

Fiel a su rol de unir amigos y promover una socialización genuina y valiosa, la producción fue una invitación a verse más, a reírse juntos y a compartir esos momentos irrepetibles. Con un tono cercano y auténtico, se convirtió en un fenómeno digital que acumuló más de 80 millones de visualizaciones a lo largo de cinco temporadas, conectando con millones de colombianos y con el valor de la amistad.

Diez años después de su estreno digital, Entre Panas llega por primera vez a la televisión abierta. La serie será transmitida en alianza con RCN y podrá verse todos los jueves a las 10:30 p.m., a partir del 9 de abril, llevando estas historias a nuevas audiencias en todo el país gracias al alcance nacional, la calidad narrativa y la experiencia de contenidos del Canal.

Esta nueva etapa destaca por reunir a su elenco original, un cast de lujo conformado por figuras de la talla de Julián Caicedo, Kimberly Reyes, Jhon Alex Castillo, Alejandro Aguilar y Victoria Hernández y entre los talentos que se suman a esta producción se encuentran Manolo Cardona, Mabel Moreno, Valentina Taguado, Emanuel Esparza, Alejandra Villafañe y Norma Nivia, entre otros invitados especiales. Juntos, darán vida a situaciones cotidianas, cargadas de humor y complicidad, con las que todos los parches de amigos se sentirán identificados.

La propuesta mantiene su espíritu dinámico y cercano, integrando mecánicas de interacción con la audiencia. Durante la emisión, se realizarán anuncios en tiempo real de grandes premios que incluyen desde mucha cerveza hasta un automóvil Tesla, convirtiendo cada episodio en un momento de celebración para los televidentes.

“Para Poker, la amistad siempre ha sido el corazón de la marca y su rol es unir amigos, promoviendo una socialización genuina y valiosa. ‘Entre Panas’ nació hace diez años para contar esas historias que surgen cuando los amigos se reúnen; es una invitación a verse más, a reírse y a compartir con una Poker en el centro, y por eso ha sido tan exitosa. Hoy nos emociona verla dar un nuevo paso: pasar del entorno digital a la televisión abierta en alianza con RCN. Desde Bavaria seguimos apostándole a experiencias que conecten con la vida cotidiana de nuestros consumidores, a invitar a la socialización con esos momentos que se viven entre amigos y que los invitan a compartir millones de motivos para brindar. Además, Poker respalda estos espacios con más de 90 años de historia, siendo una de las cervezas más amadas, hecha con la mejor calidad y con ingredientes naturales”, afirmó Álvaro de Luna, Vicepresidente de Mercadeo de Bavaria.

Por su parte, la alianza con RCN asegura que esta historia de amistad tenga el impacto y la calidad de producción que una marca como Poker y su audiencia merecen.

"Estamos muy emocionados con este lanzamiento. Para RCN representa un verdadero orgullo aliarnos con una marca tan icónica como Poker que desde siempre ha conectado con quienes disfrutan de productos de calidad. 'Entre Panas' es un formato que ya demostró su inmenso poder de convocatoria en plataformas digitales y que, en esta nueva etapa, eleva la apuesta con un reparto excepcional y una producción impecable. Estamos convencidos de que será el evento televisivo del año, uniendo a los amigos frente al televisor con una propuesta fresca y emocionante", señaló Christian Dieb Vicepresidente Comercial de RCN.