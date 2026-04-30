Los colombianos aún compran, solo que más inteligente: ¿están preparadas las marcas?

El consumidor colombiano no dejó de comprar, simplemente aprendió a hacerlo mejor y es por eso que las reglas cambiaron en el mercado.

Hoy, el éxito no depende solo de la marca que más se anuncia o la que más invierte; también entra al juego la que mejor le explica al público por qué su producto vale más o es mejor que el de la competencia. Esto es porque el consumidor ya no compra por costumbre o recordación; ahora evalúa al mismo tiempo si el artículo aporta bienestar, le facilita la vida, le genera confianza, le sigue dando gusto y justifica de verdad lo que cuesta.

Su verdadero desafío es dejar de trabajar por separado y empezar a conectar la estrategia de negocio, el cliente, el contenido y la venta. Aquí es donde entra Century Media, “estamos convencidos de que así se construyen las conexiones inusuales que realmente impactan”, aseguran desde la agencia.

El mercado sigue evolucionando y esto lo hace un lugar más complicado. Deben competir, no solo por estar presentes, sino por ser suficientemente claras en su mensaje. Los clientes, ahora, comparan más, cambian de marca y, además, piden una razón sólida para elegir. La lealtad pasó a un segundo plano, ahora lo que importa es lo que pueden exigirle a cada marca.

Y es que las señales son evidentes: más del 60% descubre productos en redes, los compara en entornos digitales, valida en el punto de venta, revisa desde el celular y termina decidiendo frente a señales concretas de precio, beneficio, disponibilidad y credibilidad. Con este panorama, seguir separando medios, contenido, trade y conversión ya no tiene sentido.

Lo importante no son solo las cifras, sino lo que indican: la forma en que decidimos qué comprar ha cambiado y, desde Century Media, aseguran que la clave está en entender estos cuatro puntos:

El cliente es más estratégico: no gasta menos, ahora hace compras más inteligentes y planificadas.

Las marcas propias son la norma: dejaron de ser una opción secundaria y se convirtieron en aliadas de la economía.

El descubrimiento es digital: el comprador no descubre en la góndola; llega después de verlo en sus dispositivos y va directo a elegir.

La salud es importante: ya no es un tema de unos pocos, todos quieren lo mejor, pero sigue siendo un beneficio costoso.

Todo se sigue moviendo, todo se transforma, incluso lo que funciona. Ahora crecen las marcas que ofrecen valor, más allá del precio, porque entienden el momento exacto de consumo, hablan de forma personalizada y no a todo el mundo a la vez.

¿Y cómo lo logran?, entendiendo mejor el contexto, analizando con detenimiento los puntos clave de decisión y convirtiendo esa información en estrategias de medios que unen la visibilidad, la relevancia y el crecimiento del negocio.

Porque en una categoría tan competida como esta, la diferencia no la marca quien más habla, sino quien mejor interpreta el mercado. Y ese es el tipo de conexiones que Century Media se ha dedicado a construir.

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