Samsung presenta la serie Galaxy S26: así es la nueva generación premium

Samsung Electronics Colombia anunció la serie Galaxy S26, impulsada por las experiencias Galaxy AI más intuitivas, proactivas y adaptativas hasta la fecha, y diseñada para simplificar las tareas que las personas realizan a diario en sus teléfonos. Desde gestionar planes y buscar información hasta capturar y perfeccionar contenido, Galaxy S26 reduce el esfuerzo y el número de pasos necesarios para lograr resultados.

Como tercera generación de smartphones con inteligencia artificial de Samsung, Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra gestionan tareas complejas en segundo plano, permitiendo que los usuarios se concentren en los resultados y no en cómo funciona la tecnología.

La serie Galaxy S26 fue diseñada con las capacidades más avanzadas de Samsung trabajando de manera integrada: rendimiento excepcional, un sistema de cámara líder en la industria y Galaxy AI. Esto proporciona una base sólida que permite a los usuarios confiar en su dispositivo durante todo el día sin comprometer la seguridad ni la privacidad.

Basándose en décadas de innovación en tecnología de pantallas, Galaxy S26 Ultra introduce la primera Privacy Display integrada del mundo en un teléfono móvil, inaugurando una nueva categoría de experiencias visuales y reforzando el compromiso de Samsung con la privacidad a nivel de píxel. Galaxy S26 Ultra también incorpora un chipset personalizado y una gestión térmica mejorada que permiten una inteligencia artificial más rápida y potente, todo dentro del Ultra más delgado hasta la fecha.

En conjunto, estas decisiones permiten que la serie Galaxy S26 ofrezca la experiencia Galaxy más potente hasta ahora.

“Samsung cree que la inteligencia artificial debe ser algo en lo que las personas puedan confiar todos los días, diseñada para funcionar de manera consistente para todos y sin necesidad de conocimientos técnicos”, afirmó TM Roh, CEO, Presidente y Head de la División Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. “Con la serie Galaxy S26, el enfoque estuvo en hacer que la IA se sienta natural y sin esfuerzo, trabajando silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan concentrarse en lo que realmente importa”.

Rendimiento potente diseñado para el uso diario

Diseñada para ofrecer desempeño durante todo el día, la serie Galaxy S26 integra el hardware más potente jamás incorporado en la línea Galaxy S, impulsado por un chipset personalizado. En toda la gama, la serie Galaxy S26 fue optimizada para el rendimiento en inteligencia artificial, eficiencia energética y gestión térmica, asegurando que incluso las tareas más exigentes se ejecuten de manera fluida y consistente.

En Galaxy S26 Ultra, el procesador móvil personalizado Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy ofrece el mejor rendimiento de su categoría, con mejoras significativas en CPU, GPU y NPU para brindar experiencias más rápidas y fluidas durante todo el día.

Un aumento de hasta el 19% en el rendimiento de la CPU permite que Galaxy S26 Ultra responda con mayor rapidez y gestione cargas de trabajo complejas de manera inteligente, incluso cuando se ejecutan múltiples tareas al mismo tiempo. La mejora del 39% en el rendimiento de la NPU potencia funciones Galaxy AI siempre activas que se ejecutan sin interrupciones. Además, un incremento del 24% en la GPU ofrece gráficos más ricos y experiencias de juego más fluidas.

Para sostener este nivel de desempeño, Galaxy S26 Ultra incorpora una Cámara de Vapor rediseñada con material de interfaz térmica que permite que el calor se distribuya de manera más eficiente sobre una superficie mayor, mejorando la disipación térmica y manteniendo el dispositivo estable incluso durante actividades exigentes como videojuegos, multitarea y grabación de video. Para acompañar el uso durante todo el día, Galaxy S26 Ultra incorpora Super Fast Charging 3.0, alcanzando hasta un 75% de carga en aproximadamente 30 minutos.

Integradas en el procesador, las tecnologías propietarias de Samsung mejoran el rendimiento visual. ProScaler optimiza la escala de imagen para que fotos y videos se vean más nítidos, mejorando texto y detalles finos. Asimismo, el motor Digital Natural Image Engine (mDNIe) móvil ofrece colores más naturales gracias a un procesamiento con cuatro veces mayor precisión frente a la generación anterior.

En conjunto, estos avances garantizan un rendimiento confiable durante todo el día.

Sistema de cámara

La serie Galaxy S26 traslada el mismo enfoque de interacción intuitiva a la creatividad y productividad a través del sistema de cámara Galaxy, líder en la industria.

En Galaxy S26 Ultra, aperturas de cámara más amplias permiten que más luz llegue al sensor, ofreciendo fotos más claras y con mayor nivel de detalle en condiciones de poca iluminación, incluso con zoom.

Nightography Video mejorado mantiene las grabaciones claras y vibrantes en escenas con poca luz. La captura de video también mejora con capacidades de super estabilización mejoradas, que añaden una opción de bloqueo horizontal para mayor estabilidad. Galaxy S26 Ultra es el primer dispositivo Galaxy compatible con APV, un nuevo códec de video de nivel profesional diseñado para ofrecer compresión eficiente en flujos de producción de alta calidad, garantizando calidad visual prácticamente sin pérdida incluso tras múltiples ediciones.

Las mejoras en el AI ISP también se extienden a la cámara frontal, capturando tonos de piel más naturales y mayor nivel de detalle en condiciones de iluminación mixta.

La edición de fotos y videos resulta igualmente sencilla gracias a herramientas impulsadas por inteligencia artificial integradas en flujos de trabajo familiares.

Con la suite Photo Assist mejorada, los usuarios pueden describir en lenguaje natural los cambios que desean realizar. Es posible cambiar escenas de día a noche, añadir elementos o restaurar partes faltantes, así como modificar detalles como atuendos en fotografías. Las ediciones pueden realizarse de manera continua, revisarse paso a paso y ajustarse o deshacerse fácilmente.

Creative Studio integra creación y personalización en un solo espacio, permitiendo convertir bocetos, fotos o descripciones en piezas visuales listas para compartir.

La serie Galaxy S26 también simplifica tareas frecuentes con herramientas como Document Scan, que elimina distorsiones automáticamente y permite organizar múltiples imágenes en un solo PDF.

