Borja de la Plaza es el nuevo Chief Growth Marketing Officer de Omnicom Media

El holding integró al ejecutivo para dirigir las áreas de expansión y marketing en más de veinte mercados de Latinoamérica con base de operaciones en Miami.

Omnicom Media oficializó la vinculación de Borja de la Plaza como responsable de la dirección de crecimiento y mercadeo. La decisión corporativa sitúa al directivo al frente de las operaciones comerciales de la red en la región latinoamericana.

El anuncio de la contratación se produce en la etapa de consolidación tras la fusión de la compañía con IPG. Este movimiento de la organización determinó una reestructuración de los esquemas de trabajo y un enfoque en el mercado de la región.

Julián Porrás, CEO de Omnicom Media Latinoamérica, indicó que el perfil del directivo articula la planeación de negocios, el análisis de datos, el uso de tecnología y la ejecución creativa bajo un esquema de cumplimiento de resultados. La designación tiene la función de operar la transición de los servicios de la red en el mercado regional.

La designación responde a la implementación de un modelo de negocio que el holding estableció bajo el concepto de crecimiento de ingresos. La estructura operativa exige perfiles con la función de articular el análisis de datos, el uso de plataformas de tecnología y el cumplimiento de métricas de rentabilidad.

El cargo requiere que el ejecutivo fije su base de operaciones en la ciudad de Miami, Florida. Desde esa ubicación geográfica, el modelo de gestión plantea una ejecución que conecta las necesidades de los mercados locales con la oferta global de la red de agencias.

El organigrama de la empresa establece un esquema de doble reporte para esta posición de liderazgo. A nivel regional, el trabajo se coordinará con Julián Porrás, líder de Omnicom Media en Latinoamérica, y a escala global, las métricas se presentarán a Sofia Colantropo, encargada de la expansión del grupo.

El ecosistema de negocios que entra bajo la jurisdicción de de la Plaza agrupa a más de 6.000 trabajadores. La red abarca la supervisión de agencias de planificación y compra de medios como Initiative, UM, OMD y PHD en los distintos países del continente.

La infraestructura técnica a disposición del directivo incluye los sistemas de gestión de datos de plataformas corporativas como Omni y Acxiom. El catálogo de servicios de la agencia incluye áreas de ejecución en retail media, comercio electrónico y estructuración de campañas con creadores de contenido.

Antes de su ingreso a la industria de la comunicación comercial, Borja de la Plaza enfocó su formación académica de pregrado en el campo de la economía. Posteriormente, cursó un programa en derecho, obteniendo el título universitario y ejerciendo esta profesión durante una etapa inicial de su vida laboral.

La transición hacia el sector del mercadeo obedeció a la búsqueda de posiciones orientadas a la estructuración de negocios y planeación de estrategias. A partir de ese cambio de sector, consolidó una trayectoria en las áreas de dirección corporativa y en la integración de plataformas de ecosistemas digitales.

Su historial de trabajo incluye su paso por Globant, así como un tiempo como presidente de DDB Colombia (ahora TBWA). Durante ese ciclo de gestión, tuvo a su cargo la administración de las oficinas ubicadas en Bogotá, Medellín y Cali, con la función de integrar las distintas especialidades de mercadeo de la filial.

Su trayectoria en la industria publicitaria suma la dirección de cuentas en mercados de España, Brasil, México y Estados Unidos. En esos países, lideró equipos para la ejecución de campañas de empresas de los sectores de telecomunicaciones, consumo masivo, servicios financieros y la industria automotriz.

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