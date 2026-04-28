Burger King reta a sus fans para llevar al equipo a Cartagena con su campaña: “Súbanle el sueldo a los de marketing”, y P&M analiza el objetivo de la campaña

La cadena de comidas está retando a su audiencia para llegar a 10.000 suscriptores en su nuevo canal de WhatsApp, al lograrlo, prometen llevar a su equipo de marketing a Cartagena. P&M presenta la campaña y reflexiona sobre las métricas de vanidad.

En redes sociales, frases como “Súbanle el sueldo a los de marketing”, “los más cracks”, “¿dan clases de marketing?” se han convertido en un sello de aprobación para diferentes contenidos que logran conectar con la conversación digital. Sin embargo, lo que normalmente se queda en un comentario, Burger King decidió convertirlo en una nueva acción junto a sus seguidores.

En el caso de la compañía, este tipo de comentarios no es un caso aislado, puesto que, con un video protagonizado por su propio equipo creativo, la marca lanza un reto directo: alcanzar los 10.000 suscriptores en su nuevo canal de WhatsApp. Si la meta se cumple, será el mismo equipo de marketing el que viaje a Cartagena.

“En Burger King quisimos lanzar un reto poco común para invitar a los fans de la marca a sumarse a nuestro nuevo canal en WhatsApp, donde podrán encontrar promociones, lanzamientos y beneficios exclusivos antes que en cualquier otro lugar. Más que una campaña, este canal refleja cómo entendemos hoy el marketing: pasar de comunicaciones tradicionales a conversaciones directas con quienes han seguido nuestras iniciativas de marca” asegura Sandra Dionissio, directora de Marketing de Burger King Colombia.

La.marca afirma que este tipo de enfoques se han reflejado en acciones recientes, desde su campaña junto con Cara Rodríguez, en respuesta a uno de sus competidores, que generó conversación en Colombia y en otros países de Latinoamérica, hasta la campaña de “Los Brayans”, donde la marca se integró a una conversación polémica que se convirtió en tendencia.

Según Burger King, más allá del incentivo, la iniciativa refleja cómo la compañía sigue convirtiendo la conversación digital en acciones concretas, llevando la interacción con su comunidad a un terreno donde los comentarios dejan de ser solo reacciones para convertirse en parte de la experiencia de marca.

“Queremos estar más cerca de nuestra comunidad y que sean ellos quienes amplifiquen la conversación, convirtiéndose en verdaderos influ-historiadores de la marca. Al final, se trata de escuchar, conectar y hacer de nuestros clientes la voz que impulsa lo que viene”, puntualizó Dionissio.

Al momento escribir esta nota, el canal de WhatsApp cuenta con 3394 usuarios.

P&M Reflexiona

Esta campaña de Burger King para abrir su canal de WhatsApp evidencia un sesgo recurrente en la industria: el diseño de campañas hechas por y para los mismos marketeers, perdiendo de vista al consumidor.

Un canal de comunicación directa exige una propuesta de valor para el usuario. Cuando el objetivo público de la acción es sumar 10.000 seguidores únicamente para asegurar el viaje de un equipo corporativo a Cartagena, así sea un guiño para recoger la frase "súbanle el sueldo a los de marketing", se instrumentaliza a la audiencia sin ofrecerle un retorno. Esto obliga a cuestionar el valor estratégico de la táctica; el crecimiento de una base de datos carece de peso si la interacción no resuelve una necesidad, no entrega un beneficio claro y no responde al cliente como el stakeholder principal del negocio.

​Por otro lado, el mensaje plantea una reflexión sobre la percepción de la disciplina. Que un miembro del equipo aparezca en el video pidiendo, a modo de chiste, que "al menos les den más Whoppers", precariza la imagen del profesional de mercadeo y publicidad, y ahonda estereotipos sobre estas profesiones.

Aunque el recurso intente generar empatía, banaliza una función que debería validarse por su impacto comercial, analítico y de entendimiento de las necesidades del consumidor. Al utilizar estas dinámicas internas como el centro de la narrativa, la marca no solo desatiende su obligación con el mercado, sino que reduce el rol de su equipo a una transacción que le resta seriedad y peso estratégico a las acciones de mercadeo, y escoge el ruido por encima de la relevancia.

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