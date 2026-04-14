Así luce el nuevo HUAWEI Pura 90 Pro

En avances de lo que podría ser el nuevo celular de alta gama de la marca, se espera que sean los primeros teléfonos de HUAWEI con cámara de 200 megapixeles, y que vengan con gradientes que recuerdan al icónico HUAWEI P30 Pro

HUAWEI prepara el anuncio oficial de los dispositivos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max.

La arquitectura exterior de los equipos mantiene la continuidad de la serie Pura 80, conservando la integración del módulo de cámara triangular en el panel posterior. El cambio sustancial en la presentación física es el retorno a los acabados con degradados de color en la carcasa.

Desde la perspectiva del mercadeo, esta decisión de diseño industrial opera como una estrategia de nostalgia estructurada para reactivar la conexión con bases de consumidores previas. La paleta cromática en degradado cita directamente el lenguaje visual de las referencias P20 Pro y P30 Pro.

Los registros de la industria ubican a estos dos modelos históricos entre los hitos de mayor volumen de ventas y participación de mercado para el fabricante a nivel global. Al reintroducir esta estética, la marca utiliza el hardware como vehículo para transferir la percepción de valor y el recuerdo de su etapa de mayor posicionamiento fotográfico hacia la nueva línea.

La estrategia busca convertir un elemento de diseño del pasado en un argumento de autoridad técnica en el presente, apelando a la memoria de uso del consumidor.

En cuanto a la oferta comercial, se espera que el catálogo del modelo Pura 90 Pro Max se estructura en cinco opciones: Obsidian Black, Dawn Gold, Purple Sunset, Orange Ocean y Emerald Lake.

Adicionalmente, se estima que la versión Pura 90 Pro saldrá al mercado con cuatro alternativas de acabado: Mulberry Black, Coconut White, Orange Soda y Pink Guava. Las especificaciones técnicas indican que la aplicación de los pigmentos degradados se extenderá hacia los bordes, unificando la lectura visual del chasís.

Los reportes del sector proyectan la integración de un panel frontal de 6.8 pulgadas y un módulo de fotografía con sensor principal de 200 megapíxeles, operado mediante la tecnología propietaria XMAGE.

¿Cuándo se presentarán los HUAWEI Pura 90 Series oficialmente?

La serie será presentada el próximo 20 de abril en China. Unas semanas después se hará su presentación internacional. Lo que sí es casi un hecho, es que estos nuevos teléfonos llegarán a Latinoamérica, pues es una región por la que HUAWEI ha hecho una apuesta fuerte; en mercados como México, Colombia y Chile la serie Pura ha estado disponible por años.

Lo que sigue siendo una incógnita es si habrá un modelo Ultra y un modelo base (como en la serie actual), o bien, si este año sólo habrá Pro y Pro Max.