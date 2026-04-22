Videoentrevista exclusiva con Pablo Sánchez, nuevo CEO de Untold

Sánchez habló con P&M sobre la visión estratégica del ecosistema regional: agilidad estructural e integración de capacidades para resolver problemas de negocio reales y lograr que las marcas lideren la conversación frente al vértigo digital.

La consolidación de Untold como un jugador atípico y de alto impacto en la región fue el marco de la reciente visita de Pablo Sánchez Liste, nuevo CEO del ecosistema, y Darío Straschnoy, fundador y Executive Chairman de Untold, a Colombia.

El encuentro tuvo como eje la cumbre latinoamericana de Ágora, la agencia del grupo especializada en relaciones públicas, comunicaciones estratégicas y asuntos públicos, que hoy se posiciona, junto a la agencia creativa The Juju y la agencia de medios Woods & Trees, como una de las tres operaciones más robustas de la red.

El crecimiento sostenido del grupo refleja la validación de un modelo de negocio que desafía el statu quo de la industria. Con una operación que ya suma 600 colaboradores distribuidos en seis países de Latinoamérica y Estados Unidos, además de una cartera de 200 clientes, el ecosistema se articula a través de firmas especializadas que cubren el espectro estratégico: The Juju (creatividad), Ágora (PR), Fogdog (estrategia e innovación), Quiddity (investigación) y Actionline (experiencia del consumidor), sumado a sus capacidades en planeación de medios.

Para Sánchez Liste, el principal desafío del mercado actual radica en la brecha entre las necesidades de las marcas y la rigidez de las redes tradicionales. Los anunciantes reconocen la urgencia de conectar con sus audiencias mediante fórmulas distintas, pero a menudo se enfrentan a un déficit de interpretación por parte de agencias convencionales, cuyas estructuras pesadas no logran decodificar el problema de fondo ni capitalizar la oportunidad real de negocio.

La respuesta de Untold a este vacío es la flexibilidad organizativa radical. El diferencial competitivo de la red no reside únicamente en tener talento especializado en cada disciplina de la comunicación, sino en la agilidad táctica para entrelazar estas capacidades (capabilities) bajo demanda. Esto permite configurar equipos multidisciplinarios hechos a la medida de la conversación y del reto particular que la marca ponga sobre la mesa.

A pesar de la sofisticación estructural del ecosistema, el enfoque directivo de Sánchez Liste se fundamenta en un pragmatismo analítico. Haciendo un paralelismo con las escenas más icónicas de la serie Mad Men, el ejecutivo subraya que la primera pregunta que debe formularse a cualquier compañía sigue intacta: "¿Cuál es verdaderamente el problema?". Ya sea una caída en ventas o una crisis de percepción, el origen es invariablemente un problema de negocio.

Es en esta etapa diagnóstica donde la estrategia debe sortear el ritmo frenético del mercado. El avance furioso de la tecnología, la proliferación de formatos de consumo digital y la efimeridad del contenido generan un nivel de vértigo constante en los departamentos de marketing. Sin embargo, Sánchez Liste es enfático al afirmar que la disrupción tecnológica es apenas un vehículo, no el propósito final.

El objetivo innegociable de las compañías sigue siendo asegurar una cuota de participación en la atención del consumidor para transmitir su propuesta de valor. Lo que permanece inalterable a pesar del ruido digital, y donde Untold_ consolida su enfoque, es en el poder y la necesidad estratégica de que las marcas logren insertarse, detonar y liderar las conversaciones de su categoría.

El nombramiento de Sánchez Liste en la máxima posición ejecutiva de Untold está respaldado por más de 25 años de experiencia y una visión dual del negocio.

Previo a su integración formal al grupo, forjó una sólida trayectoria del lado del anunciante y la consultoría, abarcando áreas estratégicas como marketing, medios, comercio electrónico, asuntos públicos y sostenibilidad. Se desempeñó como CMO y director de comunicaciones para corporaciones como L'Oréal, Peugeot y PUENTE Holding, además de actuar como consultor para marcas globales de la talla de Heineken, Danone, Nestlé Waters, PricewaterhouseCoopers y Lenovo.

Esta perspectiva corporativa le otorga una comprensión empírica de las tensiones y exigencias reales que enfrentan las compañías, habiendo sido él mismo cliente directo de varias agencias del ecosistema en distintos países.

Este robusto bagaje corporativo se fundamenta en una sólida base académica. Sánchez Liste es Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Austral y cuenta con un máster en Management de Comunicación Institucional. Asimismo, cursó un posgrado en comunicación medioambiental, médica y científica en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, institución donde también ejerció como docente.

Ya dentro de la estructura de Untold, el ejecutivo validó su capacidad de gestión liderando primero las operaciones del grupo en Argentina y, posteriormente, asumiendo la dirección en el mercado mexicano. Ahora, desde la silla de CEO, asume la responsabilidad ejecutiva global de la red, operando en estrecha alineación con Darío Straschnoy para articular la estrategia de negocio junto al equipo directivo en los siete países donde el ecosistema opera hoy.

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