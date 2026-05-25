Croydon renueva su formato en Centro Mayor y planea abrir 10 tiendas en 2026

La nueva tienda en Centro Mayor abrió el19 de mayo con una inversión superior a los 600 millones de pesos.

En medio del crecimiento sostenido del mercado de tenis y calzado casual en Colombia, Croydon anunció un ambicioso plan de expansión y modernización de su red de tiendas, con inversiones superiores a los $5.000 millones durante 2026.

La estrategia responde al dinamismo del consumo de calzado deportivo y casual en el país, así como al fortalecimiento de categorías enfocadas en comodidad, funcionalidad y diseño para el uso diario. Actualmente, la compañía vende más de tres millones de pares al año en tiendas físicas y proyecta cerrar 2026 con cerca de 110 puntos de venta a nivel nacional.

Como parte de este plan, Croydon inaugurará el próximo 19 de mayo su tienda número 106 en el centro comercial Centro Mayor, en Bogotá. La apertura contó con una inversión superior a los $600 millones e incorpora un nuevo concepto de tienda orientado a mejorar la experiencia de compra.

“Renovamos el formato de nuestras tiendas y la manera en que mostramos nuestra experiencia como fabricantes y comercializadores de calzado. Actualizamos las vitrinas, el mobiliario, las zonas de descanso, optimizamos los espacios para medirse el calzado y enriquecimos toda la experiencia de compra para conectar con las nuevas dinámicas del consumidor”, aseguró Fabián Rubio, director de tiendas de Croydon.

“El nuevo concepto permite una exhibición más innovadora y especializada de categorías como running, trail running, outdoor, casual moda, guayos, infantil, botas de lluvia, colegial y calzado diseñado para caminar o estar en casa. Además, facilita que los clientes identifiquen mejor atributos diferenciales como la protección al agua, la comodidad, la duración y el desempeño de cada línea”.

La nueva tienda amplía su portafolio a más de 2.600 referencias y dispone de espacios más cómodos y funcionales, pensados para que las familias puedan recorrer, permanecer y medirse el calzado de manera más práctica y agradable.

Durante la semana de inauguración, los visitantes podrán encontrar productos desde $100 mil, en una iniciativa que busca acercar tendencias globales de calzado y moda deportiva al consumidor colombiano, con diseños desarrollados en el país y pensados para responder a sus necesidades, estilos de vida y capacidad de compra.

La apertura en Centro Mayor es la segunda inauguración de Croydon en 2026, tras la apertura en el centro comercial El Edén en marzo. La siguiente tienda será inaugurada en Sincelejo a mediados de junio, marcando la llegada de la marca a esta ciudad por primera vez.

La expansión hace parte de una estrategia nacional con la que Croydon busca fortalecer mercados donde ya tiene presencia y continuar su llegada a nuevas ciudades como Ibagué, además de avanzar en la modernización de parte de su red actual de tiendas.

Actualmente, Bogotá concentra el mayor número de puntos de venta de la marca. Medellín cuenta con 15 tiendas —13 en Medellín y 2 en Rionegro—, mientras Cali suma 4 establecimientos, ciudad en la que la compañía también evalúa nuevas oportunidades de expansión.

El crecimiento de Croydon se da en un contexto favorable para el mercado del calzado deportivo y casual. Según la compañía, las ventas crecieron entre el 15% y el 20% entre 2023 y 2024, mientras que durante el último año el crecimiento superó el 18%.

Para la marca, este comportamiento refleja la evolución de los hábitos de consumo tras la pandemia, donde los tenis dejaron de ser exclusivamente deportivos para convertirse en parte esencial del vestuario diario y laboral.

“Hoy el consumidor prioriza la comodidad, la movilidad y la versatilidad. Busca productos que pueda usar tanto para trabajar como para hacer actividad física o para su rutina diaria”, explicó Rubio.

Actualmente, las categorías de running, outdoor, training y walking se encuentran entre las de mayor crecimiento para la compañía, mientras que la línea colegial continúa siendo uno de los segmentos históricamente más fuertes. Además, las mujeres representan entre el 35% y el 40% de las ventas de Croydon.

La compañía también destacó que el 100% del diseño de sus productos se realiza en Colombia, con equipos especializados que monitorean tendencias internacionales en Asia, Europa y Estados Unidos y controles de calidad estrictos en las diferentes plantas de producción tanto en Colombia como en el exterior con el fin de integrar talento Colombiano con sistemas de producción avanzados y así lograr satisfacer las necesidades de un público cada vez mas exigente y conocedor.

Asimismo, ha incorporado tecnologías enfocadas en confort, frescura, repelencia al agua y reducción de impacto, junto con innovaciones en sistemas de sujeción como cordones de alto desempeño y el sistema Spin Lock, para ofrecer productos con estándares internacionales de calidad y desempeño, pero con precios al alcance de los colombianos.

Croydon, que se acerca a sus 90 años bajo el concepto “Caminando juntos desde 1937”, genera cerca de 3.000 empleos entre directos e indirectos en el país y mantiene presencia internacional en mercados como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador y algunos países de Centroamérica, que actualmente representan cerca del 10% de su operación.

La estrategia de Croydon es un ejemplo claro de rebranding experiencial y adaptación al lifestyle contemporáneo. Al transformar sus puntos de venta, la marca trasciende la simple comercialización de producto para enfocarse en el customer journey; el nuevo concepto de tienda no solo mejora la estética, sino que reduce la fricción en el proceso de decisión mediante una segmentación clara por categorías y atributos técnicos. Este enfoque es fundamental para capitalizar el cambio en el comportamiento del consumidor pospandemia, donde la versatilidad y la comodidad se han vuelto imperativos. Al combinar esta modernización física con una narrativa de valor local (diseño 100% colombiano) y una agresiva expansión geográfica, Croydon está logrando un equilibrio efectivo: sostiene su valor histórico (casi 90 años de trayectoria) mientras se posiciona como una marca competitiva frente a tendencias globales, asegurando relevancia tanto en nichos técnicos como en el uso cotidiano masivo.