Juan Valdez y McCann lanzan “El sabor de tu origen”, una edición basada en la historia cafetera del país

La marca y su agencia creativa presentan una experiencia donde cada colombiano puede reconocer sus raíces. A través de inteligencia artificial y análisis demográficos, los apellidos inspiran una edición.

Juan Valdez y McCann presentan “El sabor de tu origen”, una nueva propuesta que lleva la experiencia cafetera a un nivel más personal, al convertir los apellidos de los colombianos en una mezcla de café única y hecha a la medida.

Esta iniciativa, únicamente disponible en Juan Valdez 1959, la tienda insignia de la marca, parte de una idea simple pero poderosa: todos los colombianos tienen una conexión con el café, incluso si nunca han vivido en una región cafetera. A partir de ese vínculo, la marca creó la primera edición de café inspirada en la historia cafetera de las familias del país, transformando los apellidos de cada persona en perfiles de taza construidos con cafés de diferentes regiones del territorio nacional.

Aunque Colombia es reconocida globalmente como uno de los países productores de café más importantes del mundo, según datos oficiales del DANE para 2023, menos del 5% de la población nacional vive en las regiones tradicionalmente asociadas con esta actividad. Bajo ese contexto, la propuesta busca demostrar que la conexión de los colombianos con este grano va mucho más allá de un territorio específico, convirtiéndolo en un puente emocional y cultural capaz de acercar a las personas con sus raíces.

El corazón de la experiencia es una plataforma tecnológica que combina análisis de datos e inteligencia artificial para estimar las asociaciones demográficas de los apellidos en las distintas regiones cafeteras del país, a partir de registros históricos y fuentes demográficas públicas. Con esta información, el sistema construye una composición porcentual que se traduce en una receta personalizada de café, combinando granos de diferentes orígenes seleccionados.

“Con ‘El sabor de tu origen’ estamos transformando el café en una experiencia que habla de quiénes somos. Cada mezcla propone una narrativa inspirada en nuestras raíces y en una conexión única con Colombia. Esta iniciativa nos permite demostrar que el café no pertenece únicamente a una región, sino que hace parte de la identidad de todos los colombianos”, afirmó Lina Hoyos, CMO de Juan Valdez.

Cada mezcla se entrega en un empaque personalizado que incluye los apellidos del cliente, la composición del café y una narrativa que conecta sus raíces con las características de cada territorio. La iniciativa también cuenta con un componente digital que permite que cada usuario comparta, voluntariamente, su resultado en redes sociales.

Juan Valdez 1959, concebida como la primera flagship de la marca en el mundo, se consolida como un espacio de innovación y experimentación alrededor del café integrando gastronomía, cultura y tecnología. Con esta nueva propuesta, la marca transforma el café en una expresión personal que conecta origen, identidad y tradición cafetera en una sola taza, a través de una experiencia inspirada en la diversidad cultural y demográfica de las regiones cafeteras del país, concebida desde el entretenimiento y la exploración sensorial.

“El sabor de tu origen” está disponible a partir de mayo y se proyecta como una de las apuestas más innovadoras de Juan Valdez® para acercar el café colombiano a las nuevas generaciones desde una perspectiva más familiar y cultural.

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