Minor PRO: la plataforma que transforma la manera en que las empresas viven la hospitalidad

Una propuesta diseñada para profesionales y organizaciones que gestionan sus viajes y eventos con estándares internacionales.

La gestión de viajes corporativos, reservas y eventos se ha vuelto cada vez más dependiente de herramientas digitales capaces de centralizar procesos y reducir tiempos operativos. Bajo esa lógica, Minor Hotels presentó Minor PRO, una plataforma de autogestión dirigida a empresas, agencias de viajes y organizadores de eventos.

La herramienta permite consultar, cotizar y confirmar reservas de forma directa para clientes corporativos con tarifas preferenciales, apostando por una operación más ágil dentro del segmento de viajes de negocios. La plataforma también busca responder a un mercado donde las empresas necesitan cada vez más autonomía para gestionar desplazamientos, reuniones y alojamientos sin depender de intermediaciones constantes o procesos fragmentados.

Uno de los componentes principales de la plataforma es su Business Programme, un esquema dividido en cuatro categorías —Smart, Advance, Master y Elite— que funciona según el volumen anual de pernoctaciones de cada empresa. A partir de esa clasificación, los usuarios acceden a distintos beneficios relacionados con tarifas, restaurantes, espacios para reuniones y herramientas digitales como fast pass para check-in y check-out.

Las categorías superiores también incorporan early check-in, late check-out y tarifas especiales de estacionamiento, siguiendo un modelo de fidelización basado en frecuencia de uso y volumen de reservas. La intención, según la compañía, es construir una experiencia más integrada para empresas que manejan operaciones constantes de viajes y eventos corporativos.

La plataforma incluye además Minor PRO Agencies Programme, enfocado en agencias de viajes. El programa contempla comisiones escalonadas, acceso a tarifas preferenciales y condiciones especiales para agentes vinculados al sistema. Con esto, Minor Hotels también busca fortalecer la relación con actores que siguen teniendo un papel relevante dentro de la operación turística y corporativa, especialmente en la organización de eventos, convenciones y viajes empresariales de gran escala.

"Minor PRO es nuestra forma de decirle a las empresas que su confianza tiene valor. Cada reserva, cada estadía y cada evento gestionado a través de la plataforma construye una relación que se traduce en mejores condiciones, mayor reconocimiento y una experiencia que evoluciona con el tiempo", destaca Oscar Restrepo, director regional de Minor Hotels Europe & Americas.

Actualmente, Minor PRO opera sobre la red global de Minor Hotels, que reúne más de 560 hoteles y resorts en Asia, Oceanía, Oriente Medio, África, Europa y América. La plataforma forma parte de una tendencia más amplia dentro de la industria hotelera, donde las cadenas buscan integrar herramientas digitales para simplificar la gestión corporativa y fortalecer la relación directa con empresas y agencias.

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