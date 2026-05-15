Convocatoria abierta: P&M abre postulaciones para CMO to Watch 2026

Este reconocimiento destaca a los directivos/as de mercadeo que están transformando la industria en Colombia con una visión innovadora y actualizada. Son profesionales a seguir que sobresalen por su modelo de pensamiento, liderazgo e influencia con sus equipos de trabajo y ecosistema de aliados. La entrega se realizará el 30 de julio de 2026 en el marco del evento CMO Tracker.

La evolución del rol del Chief Marketing Officer (CMO) en Colombia ha pasado de la ejecución táctica a la dirección estratégica del negocio. Entendiendo este cambio fundamental, P&M anuncia la apertura de la convocatoria para CMO to Watch 2026, una iniciativa que busca identificar y exaltar a los líderes que están redefiniendo el estándar del mercadeo en el país.

Este reconocimiento no surge al azar. Sus raíces se remontan a comienzos de 2018, cuando la Revista P&M se alió con la empresa especializada en conocimiento del consumidor INDICES CognoSight y la Universidad del Rosario. Juntos, llevaron a cabo el primer estudio integral sobre el rol de los CMO en las compañías colombianas.

Desde aquel hito, P&M ha desarrollado el CMO Tracker anualmente, un seguimiento riguroso al desempeño, responsabilidades y perfiles de los líderes del sector. Como resultado de esta observación constante, nace CMO to Watch, un espacio para destacar a directivos y directivas que sobresalen por su modelo de pensamiento, su capacidad de liderazgo y la influencia que ejercen tanto en sus equipos como en su ecosistema de aliados.

¿Qué evaluará el comité de selección?

La convocatoria para la edición 2026 se centrará en tres pilares que todo líder de mercadeo moderno debe dominar:

1. Estrategia, innovación y resultados

Más allá de la narrativa creativa, se busca medir el impacto real de la gestión en el negocio. Los aspirantes deberán responder:

¿Qué innovaciones o estrategias específicas han jalonado el crecimiento reciente de sus marcas?

¿Cuáles son los KPIs, cifras o datos concretos que demuestran ese éxito?

2. Liderazgo inspirador

El liderazgo actual exige la capacidad de alinear a múltiples actores en un entorno volátil. Se evaluará cómo el modelo de pensamiento del CMO logra:

Inspirar y movilizar al equipo interno.

Articular el ecosistema de aliados (agencias y servicios de mercadeo) para ejecutar una visión compartida y coherente.

3. Modelo de pensamiento transformador

Se busca identificar mentes que no temen desafiar el statu quo. Los candidatos deberán presentar:

Un caso concreto que evidencie una aproximación distinta o retadora al plantear estrategias de marketing.

Evidencia de que dicha estrategia fue ejecutada con éxito y reconocida por sus colegas o la alta dirección de su organización.

CMO to Watch 2026, más que un listado, es una plataforma que visibiliza a quienes están trazando la hoja de ruta de la industria en Colombia. Si usted es un líder de mercadeo que está generando resultados tangibles mediante la innovación y el liderazgo transformador, o conoce a alguien que encaje en este perfil, lo invitamos a estar atento a los canales oficiales de P&M para completar su postulación.

El periodo de postulación es del 15 de mayo de 2026 al 12 fe junio de 2026.