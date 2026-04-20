Darío Straschnoy asume como Executive Chairman de Untold y analiza el futuro del ecosistema en una entrevista exclusiva

Darío Straschnoy, fundador del ecosistema Untold y un referente para la publicidad en el mundo, asume esta nueva posición marcando el inicio de una nueva etapa en el liderazgo de la red independiente de comunicación que fundó en el año 2014. P&M habló en exclusiva con el publicista sobre este cambio y el presente de la publicidad.

La reestructuración directiva responde al crecimiento sostenido que ha experimentado el grupo Untold (compuesto por la agencia creativa The Juju, la agencia de medios Woods & Trees y la agencia de comunicaciones y PR Ágora) durante la última década, operando actualmente en siete países, gestionando la comunicación de más de 200 clientes y consolidando una nómina que supera los 600 profesionales.

Desde este nuevo rol, Straschnoy dejará la operatividad diaria para concentrarse exclusivamente en la visión estratégica del grupo, la identificación de nuevas oportunidades de negocio en la región y el fortalecimiento de las relaciones con los clientes principales.

Según el comunicado oficial de la red, la fortaleza de Untold siempre ha radicado en su capacidad de adaptación, y dado el volumen actual de la operación, esta evolución en la estructura directiva es el paso natural para garantizar la continuidad y el desarrollo del proyecto original.

En una entrevista exclusiva con P&M, Straschnoy profundizó sobre el contexto de la industria que enmarca este movimiento y cómo el ecosistema se está preparando para capitalizar la coyuntura del mercado publicitario.

Darío Straschnoy es un referente histórico de la industria publicitaria argentina y latinoamericana, reconocido por haber liderado y transformado el Y&R Group durante más de una década (convirtiéndolo en el grupo de comunicaciones número uno del país) y por ser el gestor de una destacada generación de talentos creativos. A lo largo de sus más de 20 años de trayectoria gestionando marcas como Danone, Quilmes y Visa, ha sido distinguido en múltiples ocasiones, figurando en el ranking MERCO de líderes con mejor reputación y recibiendo recientemente máximos galardones de la industria como el Premio ABRIR, el Premio Jerry a la Excelencia y su nombramiento como Académico de Honor 2025. Tras consolidar su carrera en las agencias de red, en 2014 fundó Untold, un ecosistema integral de comunicación con presencia en siete países y más de 200 clientes que actualmente lidera para seguir impulsando la integración y adaptación de la publicidad en un entorno de constante transformación.

P&M: ¿Cómo percibe la disrupción actual en la industria de la comunicación y qué papel juega el modelo de ecosistema de Untold frente a esta incertidumbre?

Darío Straschnoy: Hoy, quienes miramos el mundo de los sitios, los mensajes y la industria, no sentimos que se haya reinventado del todo. Sin embargo, definimos todo esto que está pasando como nuestra gran oportunidad. Yo le comento constantemente al equipo sobre los escándalos o movimientos en la industria y les repito: esa es la mejor noticia para nosotros.

Hace algunos años, en las fiestas patrias en Argentina, los gobiernos solían liberar palomas blancas. Yo uso esa similitud y digo: "Hoy están lanzando blancas palomitas, vamos por ellas". ¿Quiénes son esas blancas palomitas? Son las personas. Hay profesionales muy capaces que no cambiarían de lugar si no estuviera pasando lo que está pasando. Toda esta disrupción nos da la oportunidad de sumar talento de primer nivel al equipo.

A los clientes les pasa lo mismo. Ven toda esta convulsión, empiezan a dudar de dónde están, con quién hablan y a quién eligen porque ya no se sienten cómodos. Como resultado de eso, hoy nosotros estamos participando en más de cien licitaciones (pitches) en todo el ecosistema. Ahí es donde ser un ecosistema es una gran ventaja. En el payroll de Untold hay más de 600 personas, y no hay muchos grupos nuevos que tengan esa escala. Eso es vital porque, para generar una cultura y una organización, necesitas ser parte de un equipo; no puedes ser simplemente un broker de freelancers. Concentrarnos en ser buenos equipos y entregar buenos trabajos es nuestra gran ventaja competitiva.

P&M: En ese proceso de entregar buenos trabajos, ¿Cómo evalúan internamente el valor de una buena idea frente a propuestas deficientes?

Darío Straschnoy: Todo gira alrededor de tener una idea. Cuando alguien presenta una propuesta y se empieza a justificar diciendo "es que le falta el audio, hay que subirle el color, le falta esto o aquello", y empezamos a ver todos esos problemas, es porque la idea es mala. En cambio, cuando una idea es verdaderamente buena, aunque todos nosotros recién nos estemos conociendo, tenemos un 90% de probabilidades de coincidir en que es la correcta.

El cliente que nos contrata lo que busca es llevarle un éxito a su jefe para que lo asciendan, y que luego el jefe lo ascienda a él. A la marca le interesa que le vaya bien, con data o sin data. Yo pienso que la parte de la data no es tan difícil; la parte más difícil de toda es la empatía. La verdadera habilidad es generar una idea que tome lo que el otro está sintiendo y lo transmita de una forma que el consumidor quiera escuchar.

P&M: Hoy en día, ¿Cuál considera que es el verdadero reto para lograr que esa comunicación sea efectiva?

Darío Straschnoy: Para todos los que trabajamos en comunicación, en cualquier formato, el recurso más difícil de conseguir es la atención. El único trabajo verdaderamente difícil es resolver: ¿cómo hago para que me sigan leyendo en los dos renglones de abajo? El problema es exactamente el mismo en cualquier formato, sea una revista o una campaña: ¿qué pones ahí para que te lean hoy, y qué pones a la semana siguiente?

Antes, para conseguir clientes ibas, llamabas, los buscabas, los invitabas a comer o a jugar al golf. Hoy, una de las cosas que me sorprende es que muchos clientes te llegan por mail. A nosotros nos llegan varios correos por semana de gente que vio algo que hicimos bien en algún lado y quieren saber qué más tenemos y con quién pueden hablar. No significa que te van a dar la cuenta inmediatamente, pero inician una conversación. Si logras darles el camino para que el consumidor los entienda más fácil, tienes un negocio. Si eres bueno, el negocio viene solo. Y si eres malo, no te salva nadie.

P&M: Liderar una estructura tan grande exige mucho a nivel humano. ¿Dónde radica el éxito de consolidar ese talento?

Darío Straschnoy: Es un trabajo, es una discusión y es liderar a un grupo de personas muy capaces que a veces tienen sentimientos distintos. Mi verdadero desafío es cómo hacer que eso sea una familia lo más cercana posible. Y a mí me gusta. Yo soy el primero que, cuando veo algo que está bien y me encanta, empujo para que salga; me involucro hasta en qué le agregamos o le sacamos a un nuevo sitio digital.

Yo pienso que en la industria hay una crisis de pasión, de talento no. Para fabricar un producto superior, ya sea una revista o una idea, tienes que tener pasión por lo que haces. Si no tienes pasión, puedes seguir trabajando, claro, pero lo que entregas es distinto. Te tiene que gustar; si no, es mejor ir a trabajar a lugares más "normales". Cuando tienes pasión, vas juntando a otros que también la tienen.

P&M: Finalmente, ¿Cómo están asimilando la llegada de la Inteligencia Artificial y qué consejo le da a los profesionales para navegar la velocidad de estos cambios?

Darío Straschnoy: La tecnología hoy es un commodity. Antes, cuando la gente iba a trabajar no le compraban una computadora, luego hubo que darles un teléfono. Hoy en día, a las personas hay que darles programas de inteligencia artificial. Es como la comida: sin la computadora, sin el teléfono y sin los programas de IA, simplemente no funciona. Luego toca aprender qué hacer con todo ese trastero.

Hace poco, con un equipo en Buenos Aires, nos presentamos a tres licitaciones. Agarré las tres presentaciones y las pasé por un programa de IA para ver cómo podíamos evolucionarlas. Le pedí que redujera la extensión y nos dimos cuenta de algo buenísimo: en medio de las estrategias y las ideas, se habían olvidado de poner en la presentación a las personas, al equipo. Es una aventura y así nos divertimos descubriendo cosas.

Lo que hay que enseñarle a la gente es a adaptarse cada vez más rápido. El mundo está rodando a gran velocidad: un día pasa algo con Trump y Maduro, al otro día hay tensión con Irán. La velocidad en la que pasan las cosas es otra. La gente tiene que aprender que las cosas cambian rápido, no asustarse y, como dijo Bad Bunny en el Super Bowl: confíen en ustedes.

5 lecciones de Darío Straschnoy para la publicidad y el mercadeo

La disrupción es una herramienta de captación: Los momentos de inestabilidad y reestructuración en la industria son el escenario ideal para atraer al mejor talento y a los clientes que buscan certezas y nuevos enfoques estratégicos. La empatía es más compleja (y valiosa) que la data: Aunque el acceso y análisis de datos se ha estandarizado, el verdadero diferenciador de una campaña exitosa es la capacidad humana de entender los sentimientos del consumidor y transformar esa empatía en un mensaje relevante. La consolidación de equipos supera al modelo freelance: Mantener una estructura sólida de profesionales en nómina es fundamental para construir cultura organizacional, lo que se traduce en mayor confianza por parte de los clientes durante las licitaciones. La Inteligencia Artificial es un "commodity": Las herramientas tecnológicas avanzadas ya no son un valor agregado, sino un recurso básico para operar. El desafío real no es implementar la IA, sino el criterio estratégico que los equipos aplican sobre los resultados que esta genera. La pasión es el motor de la calidad superior: La industria actual no sufre de escasez de talento, sino de falta de involucramiento real. Para destacar y crear ideas o productos excepcionales, la pasión por el oficio es un requisito innegociable.

De izquierda a derecha: Pablo Sánchez, managing director de Untold; Darío Straschnoy, fundador y executive chairman de Untold, y Juan Pablo Rocha, CEO de The Juju Colombia.

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