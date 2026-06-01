“La camiseta se suda antes de ponérsela”: la nueva campaña de Smart Fit protagonizada por Jhon Arias

Como Partner digital de la Federación Colombiana de Fútbol, Smart Fit presenta una campaña protagonizada por Jhon Arias que resalta la disciplina y la constancia detrás de cada logro.

Smart Fit presenta “La camiseta se suda antes de ponérsela”, una campaña inspirada en las historias de disciplina, perseverancia y preparación que existen detrás de cada logro deportivo. Desarrollada en el marco de su alianza oficial con la Federación Colombiana de Fútbol, la iniciativa busca poner en valor aquello que pocas veces se ve: las horas de entrenamiento, los sacrificios cotidianos, la resiliencia frente a las dificultades y el compromiso constante que hacen posible alcanzar una meta.

La campaña cobra vida a través de una pieza audiovisual protagonizada por Jhon Arias, futbolista convocado para representar a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya historia personal refleja el mensaje central de la iniciativa. A través de una narrativa emotiva, el video recorre momentos que marcaron su camino desde la infancia hasta convertirse en uno de los referentes del fútbol colombiano, recordando que los grandes logros no nacen de un instante, sino de años de esfuerzo, preparación y determinación.

Inspirada en el recorrido de Arias, la campaña destaca el valor de confiar en el proceso, levantarse después de las caídas y continuar avanzando incluso cuando la meta parece distante. Un mensaje que trasciende el deporte y conecta con millones de personas que trabajan cada día por alcanzar sus propios objetivos, construir hábitos saludables o convertirse en una mejor versión de sí mismas.

Bajo el concepto “La camiseta se suda antes de ponérsela”, Smart Fit busca conectar los valores del deporte con los desafíos de la vida cotidiana. La campaña reconoce que la disciplina, la constancia y la preparación no son exclusivas de los atletas profesionales, sino principios que también acompañan a quienes entrenan, estudian, emprenden o trabajan diariamente por cumplir sus metas.

“Con esta campaña queremos reconocer todo lo que ocurre antes de alcanzar una meta. Detrás de cada logro hay disciplina, preparación y constancia, valores que vemos reflejados tanto en los deportistas como en las personas que todos los días trabajan por convertirse en una mejor versión de sí mismas. En Smart Fit creemos que el bienestar se construye a través de pequeños esfuerzos sostenidos en el tiempo, y ese es precisamente el mensaje que queremos compartir con los colombianos”, señaló Camilo Sarasti, CEO Cluster Andino de Smart Fit.

La pieza audiovisual será difundida a través de los canales digitales de Smart Fit como parte de las acciones que la compañía impulsa para promover los valores del deporte, el bienestar y la actividad física en Colombia.

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