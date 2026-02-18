Llega ''La Smirnoff House'' a Bogotá, en la antesala del Festival Estéreo Picnic

Los Cringe Coins son una moneda simbólica que se obtiene al participar en las actividades de La Smirnoff House. Sirven para redimir beneficios como pases VIP, merch y entradas para el Festival Estéreo Picnic 2027.

A un mes del inicio del Festival Estéreo Picnic, Smirnoff anunció la apertura de La Smirnoff House, un espacio cultural ubicado en Quinta Camacho, en Bogotá, que funcionará como punto de encuentro previo al evento. La iniciativa está dirigida a una audiencia joven y propone una agenda de actividades centradas en la creación de contenido y la expresión personal.

La propuesta parte de un concepto que la marca denomina “Salgamos a dar cringe”, con el que busca resignificar ese término a través de experiencias presenciales. En el espacio, los asistentes podrán participar en distintas dinámicas y actividades diseñadas para generar contenido y compartirlo en redes sociales.

La casa está dividida en varias salas temáticas. El Cringe Core Room contará con la participación de Maleja y Jonathan Clay, enfocado en moda y cosplay. El cuarto de arte, junto a Enka, Faztidio y Mugrediamante, estará destinado a intervenciones artísticas. The Guilty Room, con Camilo Triana, se centrará en dinámicas de confesión. El TBT 2K Challenge, curado por Queen Juandy, retomará tendencias de los años 2000. Además, el Podcast Room, con Cami Pulgarín y Aleja y La Grúa, estará enfocado en conversaciones abiertas.

Durante el recorrido, los asistentes podrán acumular Cringe Coins, una moneda simbólica que se obtiene mediante la participación en las actividades. Estas podrán ser redimidas por beneficios como pases VIP para los tres días del festival, mercancía oficial y entradas para la edición 2027 del Festival Estéreo Picnic.

La Smirnoff House está ubicada en la Cra. 10A #70-24 y abrirá sus puertas del 12 de febrero al 20 de marzo, de martes a sábado, entre las 6:00 p. m. y las 12:00 a. m. La programación incluirá presentaciones de DJs invitados, activaciones y colaboraciones con marcas y artistas.

