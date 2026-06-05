La campaña mundialista de Bon Bon Bum y Rappi, inspirada en la historia de Wilmar Roldán

Bon Bon Bum 10 y Rappi se unieron para lanzar una campaña en el marco de la era mundialista, que reconoce a quienes nunca se rinden, junto con el árbitro más polémico y admirado del fútbol latinoamericano como juez.

Antes de que Wilmar Roldán se convirtiera en el árbitro colombiano que ha pitado finales de Copa América, Libertadores y mundiales, era un joven que soñaba con jugar al fútbol y compartir cancha con los mejores. En uno de sus primeros partidos, lo llamaron a pitar de improviso, pero no tenía tarjeta roja, solo Bon Bon Bum en el bolsillo. Lo sacó, lo levantó, y sin saberlo, fue la primera roja de su historia.

Ese empaque del Bon Bon Bum, se convirtió en el elemento clave de la campaña alrededor de la temporada mundialista, de Bon Bon Bum, en alianza con Rappi, la plataforma de quick-commerce con mayor penetración en Latinoamérica.

Campaña con la que también presentan el Bon Bon Bum 10, una edición especial de la marca, que rinde homenaje a los históricos números 10 del fútbol mundial, y como lo menciona Mauricio Escobar, vicepresidente de mercadeo corporativo de Colombina, busca sobre todo, celebrar a quienes sienten el Bum, esas personas que no se rinden, aunque el “partido se ponga difícil”.

"Sentir el bum es creer en un sueño y no soltarlo, incluso cuando el camino no está fácil. Wilmar quería vivir el fútbol desde la cancha y encontró otra manera de hacerlo, desde un rol exigente y muchas veces juzgado. Con esta campaña queremos reconocer a esas personas que, como él, siguen firmes, aunque no siempre reciban aplausos", destaca Mauricio Escobar.

La estrategia busca premiar con la edición coleccionable de Bon Bon Bum 10 a usuarios que representan el espíritu de quienes nunca se rinden, y lo harán gracias a la alianza de las marcas. Mientras que desde la app de Rappi, se identificarán historias de esfuerzo, disciplina y perseverancia reflejadas en comportamientos cotidianos de consumo; el equipo de Bon Bon Bum, con Wilmar Roldán como juez, revisarán esas "jugadas" y “desempeño”.

La alianza de las marcas se refleja en una estrategia, donde cada uno brinda sus mejores habilidades, reconociendo el comportamiento del mercado y el crecimiento económico que implica. Datos recientes, destacan que la categoría de dulces mueve más de $1.5 billones anuales en el país y con bon bon bum como icono del segmento de bombones con chicle, con una participación superior al 78%.

Además, la identificación de la vigencia de una de las marcas más icónicas de Colombia fue clave. Esto lo comprueban las cifras de Rappi, que muestran que en los últimos tres meses, usuarios de Rappi Turbo, compraron en promedio 84.000 unidades mensuales de Bon Bon Bum.

Por su parte el vocero de Rappi, Sebastián Jaramillo, destaca que la alianza más allá de la publicidad, es una oportunidad estratégica que muestra también la apuesta por conectar con la identidad nacional, uniendo elementos propios como el Bon Bon Bum y el fútbol, pero con una plataforma como Rappi que conoce a los colombianos.

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