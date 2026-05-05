Cómo posicionar 24.000 páginas sin agrandar el equipo: el caso Elio en Colombia

A través de un caso con uno de los retailers más grandes de Colombia, Elio logró reducir hasta en 71% los costos de producción de contenido SEO y pasar de procesos de tres semanas a ejecuciones de sólo 41 minutos.

Los equipos de marketing en el sector retail se enfrentan hoy a una paradoja operativa: catálogos con miles de SKUs que demandan una optimización individual constante, frente a equipos de trabajo reducidos que no logran cubrir la demanda técnica del SEO tradicional. Sin embargo, la tecnología ha demostrado que es posible romper este techo de cristal.

El cuello de botella: SKUs invisibles para el buscador

En el retail online, el volumen puede ser el mayor enemigo de la relevancia. Un e-commerce con miles de productos cuyos metadatos no son únicos o no están optimizados pierde sistemáticamente tráfico orgánico, ya que Google no logra indexar contenido de valor para el usuario. Históricamente, resolver esto requería una inversión masiva en redactores y especialistas SEO para intervenir URL por URL; una tarea que para un inventario de 24.000 productos resultaba inviable en términos de rentabilidad.

La respuesta de Elio: Automatización masiva y estratégica

Elio interviene este proceso con procesamiento paralelo que permite escalar la producción. El sistema audita la totalidad del catálogo, genera optimizaciones on-page de forma autónoma y las envía a indexación de Google masivamente.

Hasta la fecha, este motor de inteligencia artificial ha logrado gestionar más de 25.000 páginas indexadas, permitiendo que cada producto se convierta en una puerta de entrada real para el consumidor.

El impacto en el flujo de trabajo de una de las cadena más grandes en Colombia ha sido radical:

Velocidad de Indexación: se redujo el tiempo de indexación de nuevos productos de 180 días a tan solo 30 días, acelerando el time-to-market digital.

se redujo el tiempo de indexación de nuevos productos de 180 días a tan solo 30 días, acelerando el time-to-market digital. Eficiencia Humana: una célula de trabajo que antes requería al menos 4 personas (SEO, Copy, Dev y Diseño) ha sido reemplazada por un único aprobador estratégico.

una célula de trabajo que antes requería al menos 4 personas (SEO, Copy, Dev y Diseño) ha sido reemplazada por un único aprobador estratégico. Agilidad Operativa: la creación de 100 páginas de categorías o colecciones, que manualmente tomaba 3 semanas, ahora se realiza en 41 minutos gracias a los agentes creativos de Elio.

Un salto en la rentabilidad orgánica

El objetivo final de esta reingeniería operativa no es solo el ahorro, sino el crecimiento exponencial. Gracias a esta capacidad de escalado, el proyecto pasó de una tasa de crecimiento del 14% a un objetivo ambicioso del +50% en tráfico orgánico.

Para los CMOs y directores de e-commerce, el mensaje es claro: la competencia ya no se mide solo en presupuesto de pauta, sino en la capacidad tecnológica para dominar los resultados orgánicos a gran escala.

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