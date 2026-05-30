Ya están abiertas las postulaciones para los Best Branding Awards Colombia 2026

El Grupo Valora, en alianza con P&M, anuncia oficialmente la apertura de inscripciones para la edición 2026 de los Best Branding Awards® del 14 de mayo al 14 de agosto. Este concurso llega para reconocer y promover el branding y el pensamiento estratégico como los verdaderos motores detrás del éxito de las marcas.

El 14 de mayo de 2026 se abrieron oficial a las postulaciones para la edición 2026 de los Best Branding Awards® Colombia, certamen organizado por el Grupo Valora en alianza con P&M. El concurso, diseñado para premiar la excelencia en la gestión de marcas en el país, busca reconocer el impacto del branding y el pensamiento estratégico en el éxito empresarial.

El certamen parte de la premisa de que el branding es un proceso estratégico fundamental para construir valor a largo plazo, conectar con las audiencias y garantizar la sostenibilidad y diferenciación de las compañías en el mercado.

Requisitos y participantes

La convocatoria está abierta a un amplio espectro de actores del sector corporativo y creativo, incluyendo empresas, consultoras, estudios de diseño, agencias de marketing y comunicaciones, así como profesionales independientes. De igual manera, se habilitó la participación de startups, definidas por la organización como empresas en etapa temprana con un máximo de cinco años de constitución previos al inicio del periodo de elegibilidad.

Podrán competir los casos de branding que hayan sido implementados en el territorio colombiano entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2026. Los participantes tienen la posibilidad de inscribir un mismo caso en múltiples categorías, previa formalización de cada registro.

Estructura de premiación y categorías

Para la edición 2026, los premios se dividirán en las siguientes áreas de acción de marca:

Estrategia y Arquitectura de Marca

Creación e Innovación

Identidad Visual y Expresiva

Categorías Especiales

El máximo galardón del certamen será el premio Best of the Year. Este reconocimiento será otorgado al caso más destacado del año entre los ocho puntajes más altos de las categorías ganadoras. Su elección quedará a total discreción del Gran Jurado, destacando aquel proyecto que mejor demuestre el valor estratégico del branding.

Criterios de evaluación y jurado

Los proyectos inscritos serán evaluados por un jurado multidisciplinario conformado por directivos, profesionales y académicos con amplia trayectoria en el campo del marketing. El proceso de calificación se regirá por tres criterios porcentuales:

Solución (50%): Se evaluará la idea central, la capacidad creativa y la coherencia con la que se integraron la estrategia y la identidad para resolver el proyecto de forma original y sostenible.

Desafío (25%): Calificará la claridad al explicar el contexto de la industria, los retos de mercado y los objetivos clave que motivaron el proyecto de marca.

Impacto (25%): Medirá los resultados tangibles. Los postulantes deberán demostrar un impacto positivo en indicadores como posicionamiento, percepción o cultura interna, aportando datos verificables y fuentes exactas.

Conoce las bases del concurso aquí

Cronograma oficial de la edición 2026

Los organizadores dieron a conocer las fechas clave que regirán el concurso (sujetas a posibles modificaciones):

Apertura de inscripciones: Jueves, 14 de mayo de 2026.

Primer cierre de inscripciones: Viernes, 17 de julio de 2026.

Último cierre de inscripciones: Viernes, 14 de agosto de 2026.

Fases de evaluación del jurado: Septiembre (primera fase) y octubre (segunda fase) de 2026.

Ceremonia de premiación: Jueves, 19 de noviembre de 2026.

Las entidades y profesionales interesados en postular sus casos de éxito ya pueden iniciar su proceso de inscripción a través de los canales oficiales habilitados por la organización de los Best Branding Awards.