Relevo generacional y excelencia estratégica: el balance de Colombia en los Clio Awards 2026

Colombia consolida su potencia creativa con 11 estatuillas en los Clio Awards 2026. El balance destaca el rigor de las redes profesionales y el impulso del talento emergente en la academia, reafirmando la competitividad del país en el escenario publicitario global.

La participación de Colombia en los Clio Awards 2026 no solo arroja un saldo positivo en términos de metales, sino que revela una evolución en la estructura del talento creativo del país. Con un total de 11 estatuillas obtenidas, la industria local demuestra una capacidad competitiva que abarca desde las grandes redes multinacionales hasta las agencias emergentes y las aulas universitarias.

Este certamen, consolidado desde 1959 como uno de los pilares de la industria publicitaria global, evalúa la intersección entre la innovación, la cultura y los resultados de negocio. Para el mercado colombiano, obtener un reconocimiento en los Clio, especialmente en categorías de alta demanda técnica como Digital y E-Commerce, es una validación del rigor con el que se están abordando los nuevos ecosistemas de comunicación.

Categoría Profesional: consolidación y escala

El balance de las agencias y redes operando a nivel corporativo dejó un acumulado de 1 Oro, 4 Platas y 4 Bronces. Estos resultados reflejan la consistencia en la ejecución de campañas de gran escala y la capacidad de resolver problemas de negocio complejos.

La distribución de los galardones profesionales se estructuró de la siguiente manera:

TBWA Colombia: lideró el certamen para el país al obtener 1 Oro por Fictional Insurance para RCN y Seguros del Estado en la categoría Partnerships/Co-Creation y 1 Plata también por Fictional Insurance para RCN y Seguros del Estado en la categoría Partnerships & Collaboration , consolidando su enfoque en efectividad y desarrollo creativo.

lideró el certamen para el país al obtener en la categoría Partnerships/Co-Creation y en la categoría Partnerships & Collaboration , consolidando su enfoque en efectividad y desarrollo creativo. VML Colombia: la agencia registró 2 Platas (una por Living Fabric para la Universidad de los Andes y Atrato en la categoría Sustainability, y otra por Living Fabric para la Universidad de los Andes y Atrato en la categoría de Partnerships & Collaborations) y 1 Bronce también por Living Fabris para la Universidad de los Andes y Atrato en la categoría Design , manteniendo la constancia en certámenes internacionales que ha caracterizado su operación tras la reciente integración de la red.

la agencia registró (una por en la categoría Sustainability, y en la categoría de Partnerships & Collaborations) y también en la categoría Design manteniendo la constancia en certámenes internacionales que ha caracterizado su operación tras la reciente integración de la red. McCANN Colombia: sumó 1 Plata al medallero nacional con la campaña El himno de Colombia cantado por su biodiversidad para Seguros Sura en la categoría Sound Design.

sumó al medallero nacional con la campaña en la categoría Sound Design. DAVID Bogotá: obtuvo 1 Bronce con Unmelting Loyalty para Águila Light en la categoría Use of Product

obtuvo con en la categoría Use of Product NAME: completó la lista de galardonados con 1 Bronce por la campaña Bad Luck Reverse para Refisal en la categoría Cultural Storytelling.

Categoría Estudiantes: el impulso del talento joven

Uno de los puntos más relevantes de esta edición para Colombia es el desempeño en la categoría Student, la cual proyecta el relevo generacional de la industria bajo estándares de competencia internacional. En este renglón, el país sumó 1 Oro y 1 Bronce:

Bendita Carpeta: La escuela de creatividad alcanzó un hito significativo al ganar 1 Oro con la campaña ANTIFACE para Samsung, en la categoría Digital/Mobile .

La escuela de creatividad con la campaña . Universidad Autónoma de Occidente: La institución académica obtuvo 1 Bronce con la campaña THEY SCORE YOU STORE para Mercado Libre, en la categoría E-Commerce.

Que proyectos estudiantiles obtengan metales en categorías de alta exigencia técnica como Digital y E-Commerce es un indicador clave. Esto demuestra que los procesos de formación en el país están alineados con las demandas tecnológicas y comerciales de los anunciantes contemporáneos y de los certámenes globales.

En conclusión, las 11 estatuillas logradas en la edición 2026 representan un diagnóstico integral para el sector. El éxito simultáneo de redes operativas consolidadas y propuestas emergentes desde la academia evidencia que la creatividad colombiana cuenta con bases estructurales sólidas en el presente y una proyección clara a futuro.

El desafío para las organizaciones, anunciantes y líderes del sector radicará en integrar activamente esta nueva cantera de talento galardonado dentro de sus operaciones, garantizando que la innovación premiada hoy en las escuelas de creatividad se traduzca en la rentabilidad y efectividad comercial del mercado mañana.

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