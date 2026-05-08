La eficiencia dejó de ser una promesa: hoy es el verdadero diferencial en marketing

La atención ya no se compra fácilmente, se disputa. Hoy, el problema dejó de ser el alcance, loa pregunta es otra: ¿vale la pena ese impacto?

En Colombia, esa inquietud ya se está traduciendo en decisiones concretas. Los últimos análisis de la industria muestran un cambio progresivo en la forma en que las marcas evalúan sus inversiones. La conversación empieza a moverse de métricas intermedias —impresiones, clics— hacia resultados más tangibles. No porque las primeras hayan dejado de importar, sino porque ya no son suficientes.

Ahí aparece una tensión que durante años se evitó: la publicidad siempre fue medible, pero no necesariamente eficiente.

En esa línea, compañías como Logan, han empezado a empujar un enfoque distinto. Su premisa no es hacer más, sino desperdiciar menos. Bajo el concepto de Zero Waste Marketing, la apuesta es reducir al mínimo los impactos irrelevantes, partiendo de una idea básica que la automatización masiva muchas veces diluyó: detrás de cada impresión hay una persona, no un dato abstracto.

El reto no es menor. Hablar de eficiencia implica cuestionar prácticas arraigadas en la industria, donde durante años el volumen fue sinónimo de éxito. Más inversión, más alcance, más resultados. Pero esa ecuación ya no es tan lineal.

Para acercarse a esa precisión, Logan, con más de 13 años en la industria y presencia en 17 países, trabaja sobre el análisis de cientos de millones de IDs, cruzando señales digitales, patrones de movilidad y variables contextuales. La intención no es solo identificar audiencias, sino entender comportamientos en tiempo real: cuándo una persona está más cerca de tomar una decisión, qué la influye y cómo se traduce eso en acciones concretas.

Sin embargo, el cambio más relevante no está en la tecnología, sino en cómo se mide el éxito. En mercados como Brasil, esta transformación ya es más evidente. Más del 70% de las marcas priorizan métricas directamente vinculadas a negocio, como ventas o brand lift, dejando en segundo plano los indicadores intermedios. Este giro no elimina la medición tradicional, pero sí redefine su peso dentro de la estrategia.

Esa lógica empieza a aterrizar en modelos más exigentes. Uno de ellos es el Sales Lift en tiendas físicas, que busca conectar la exposición publicitaria con compras reales. No se trata solo de saber a quién se impactó, sino de entender qué efecto tuvo esa inversión en el comportamiento del consumidor. Es un cambio sutil, pero profundo: pasar de optimizar medios a optimizar resultados.

“Hoy la diferencia no está en cuánto inviertes, sino en cuánto desperdicio evitas”, señala Sandra Talero, Country Manager de Logan en Colombia. “En campañas recientes vimos cómo, trabajando sobre audiencias realmente calificadas, se puede mejorar significativamente el rendimiento sin aumentar el presupuesto. La eficiencia deja de ser un objetivo y pasa a ser el punto de partida”, agrega.

Más allá de la declaración, la idea refleja una incomodidad creciente en la industria: aceptar que una parte significativa de la inversión publicitaria no genera valor real. Bajo esa premisa, la eficiencia deja de ser una meta aspiracional para convertirse en un filtro básico.

Lo que está cambiando no es solo la forma de pautar, sino la lógica completa detrás de la inversión. La publicidad deja de medirse por cuánto alcanza y empieza a evaluarse por cuánto aporta. Y en ese punto, la eficiencia deja de ser una ventaja competitiva, se vuelve el estándar mínimo para seguir en la conversación.

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