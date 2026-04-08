Manitoba amplía su portafolio con el lanzamiento de su nueva crema de nueces a base de almendra y marañón

El consumo de almendra creció un 30 % y el de marañón en un 980 % en el último año. Por otro lado, Manitoba creció como compañía durante el 2025 un 23 %.

La marca Manitoba anunció el lanzamiento de una nueva crema de nueces elaborada a partir de almendra y marañón, como parte de su estrategia de expansión de portafolio en la categoría de alimentos a base de frutos secos. El producto se presenta como una alternativa libre de sellos y con aporte de proteína, en línea con tendencias de consumo asociadas a ingredientes naturales y opciones prácticas.

El lanzamiento se da en un contexto de crecimiento del mercado de frutos secos en Colombia, donde las cremas derivadas de estos ingredientes han ganado participación. De acuerdo con datos de Nielsen, la almendra registra un crecimiento del 30%, mientras que el marañón presenta incrementos cercanos al 980%, evidenciando una mayor demanda por productos con contenido de proteína, fibra y grasas saludables.

La nueva propuesta combina ambos ingredientes, reconocidos por su perfil nutricional. La almendra y el marañón aportan grasas saludables, proteína vegetal, fibra y antioxidantes, características que han impulsado su incorporación en diferentes momentos de consumo.

Según la compañía, el desarrollo de este producto responde a la evolución de la categoría y a la búsqueda de nuevas experiencias por parte de los consumidores. La crema ofrece una fuente de proteína y fibra, y se integra dentro de su portafolio como una opción adicional en el segmento de cremas de frutos secos.

Este lanzamiento se suma a otras iniciativas recientes de la marca, como la introducción de una crema 100% natural para perros en alianza con Ringo, con la que amplía su presencia en nuevas categorías.

“Este lanzamiento representa un paso natural en la evolución de nuestro portafolio. Queremos seguir liderando la innovación en el segmento de frutos secos y ofrecer a los consumidores productos nutritivos, experiencias diferenciales, sabor y calidad”, afirmó Gustavo Llano Domínguez, fundador y gerente comercial de Manitoba.

La estrategia de introducción al mercado contempla acciones de sampling, impulso en puntos de venta y activaciones de marca, con el objetivo de dar a conocer el producto y fortalecer la categoría.

Con 46 años de trayectoria, Manitoba ha desarrollado su operación en el mercado de frutos secos desde su origen en 1980, cuando inició con la producción de maní confitado. Actualmente, la compañía cuenta con un portafolio diversificado en el mercado nacional e internacional.

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