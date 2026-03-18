Dua Lipa es la nueva cara de Nespresso

La artista fue nombrada Embajadora Global de Marca, iniciando una nueva era llena de cultura, creatividad y elecciones de café con carácter.

Nespresso anunció a Dua Lipa como su nueva Embajadora Global de Marca, iniciando un nuevo y llamativo capítulo. Después de 40 años de trayectoria, la marca continúa busca nuevas alianzas publictarias, esta vez junto a una de las artistas influyentes más icónicas su generación.

Dua Lipa es admirada no solo por su música y presentaciones memorables, sino también por su influencia como referente moderno de estilo y tendencias culturales. Encarna un espíritu de curiosidad y experimentación, valores que están en el corazón de Nespresso. Con una conexión con el arte y el entretenimiento, la marca de café siempre ha celebrado los momentos de inspiración donde las ideas toman forma y los rituales cotidianos se vuelven extraordinarios.

Leonardo Aizpuru, Chief Marketing Officer de Nespresso, afirmó: “Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Dua Lipa a la familia Nespresso. Es una verdadera exploradora: siempre curiosa, siempre probando algo nuevo, y esa energía encaja perfectamente con la dirección que estamos tomando como marca. Nuestro propósito es impulsar la exploración infinita a través de un café excepcional, y Dua le da vida a esa mentalidad de una manera moderna y natural. Juntos queremos inspirar a una nueva generación a abrirse a nuevos sabores con confianza y a descubrir cómo un momento de café puede convertirse en algo realmente excepcional”.

Más allá de la música, la artista ha creado espacios importantes dedicados a la narrativa, el empoderamiento creativo, el descubrimiento cultural y los ritmos que moldean nuestra vida diaria. Desde los libros que recomienda hasta las conversaciones que impulsa, Lipa invita al público a momentos de reflexión y conexión. Estos momentos reflejan el compromiso de Nespresso con la creatividad y la cultura. Sus colaboraciones con diversos artistas destacan su curiosidad, versatilidad y compromiso con expandir continuamente sus horizontes creativos.

Dua Lipa dijo: “Siento que he crecido con Nespresso. Siempre ha habido una máquina Nespresso cerca: en casa con mi familia, en el set o en una habitación de hotel, así que hacer equipo con ellos fue realmente una decisión muy fácil. Me encanta cómo siempre están explorando nuevos sabores y encontrando maneras de evolucionar como marca. Trabajar juntos ha sido muy divertido, y esto apenas comienza”.

Próximamente, Una Nueva Campaña Global

Este año, Nespresso presentará Vertuo World, una nueva campaña global, iniciando una nueva era creativa para la marca. Liderada por Dua Lipa, la campaña presenta una expresión moderna del compromiso de Nespresso con la exploración y los momentos de café excepcionales. Además del papel protagónico de Dua Lipa en esta nueva etapa, la campaña contará con una breve aparición del emblemático embajador George Clooney, quien ha acompañado la evolución de la marca durante décadas

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