REDO y Mitsubishi Motors lanzan “El Verdadero Lujo”

Mitsubishi Motors Colombia, representada por Motorysa, lanza una propuesta que integra la tradición japonesa del Monozukuri con una narrativa centrada en la experiencia humana.

Mitsubishi Motors Colombia, representada por Motorysa, anunció el lanzamiento de su nueva plataforma de comunicación denominada “El Verdadero Lujo”. La iniciativa busca redefinir la forma en que la marca se relaciona con sus audiencias, integrando principios de la tradición japonesa como el Monozukuri —enfocado en la excelencia en la fabricación— con una aproximación que prioriza la experiencia emocional de los usuarios.

El desarrollo de esta plataforma estuvo a cargo de la agencia y productora REDO visual, que planteó una reinterpretación del concepto de lujo en la industria automotriz, trasladando el foco de las características técnicas hacia los significados asociados al uso del vehículo en la vida cotidiana.

A veces, en la industria automotriz, nos obsesionamos tanto con los caballos de fuerza y detalles técnicos, que olvidamos a las personas que van sentadas en los vehículos

Señala Daniel De la Sierra, director creativo de REDO visual.

En REDO, cuando recibimos el desafío de replantear la plataforma de comunicación de Mitsubishi Motors Colombia, decidimos que no queremos vender solo hierro y botones. Queremos entregar un espacio sagrado que viva en los vehículos de las personas

Agrega.

Como parte del lanzamiento, la marca presentó una pieza audiovisual en formato de cortometraje. La producción relata la historia de Pablo y su hija Camila, quienes, tras una pérdida familiar, emprenden un viaje que funciona como espacio de encuentro. La narrativa se desarrolla en el interior de un vehículo Mitsubishi, donde se exploran dinámicas de silencio, memoria y vínculo familiar.

Como director del shortfilm, mi obsesión fue el silencio. En un mundo saturado de gritos y ofertas, el verdadero lujo es el silencio que permite que un padre y una hija se reencuentren. Quisimos aplicar una filosofía japonesa: Ichigo Ichie: la consciencia de que cada trayecto es irrepetible

Explica De la Sierra.

Por eso, en la pieza no hay ‘modelos’, hay una familia que intenta sanar en el único lugar donde todavía se sienten seguros: su camioneta All New Outlander

Añade.

De acuerdo con la agencia, la construcción conceptual de la plataforma se apoyó en una exploración del pensamiento Monozukuri, entendido como una práctica que trasciende la fabricación técnica para incorporar dimensiones culturales y simbólicas.

Nos sumergimos en el pensamiento ‘Monozukuri’ (la maestría casi religiosa de fabricar cualquier cosa, para que duren siempre) y nos preguntamos: ¿Para qué queremos que un objeto dure 20 años? Queremos que dure para que pueda ser el testigo de una vida entera

Afirma el director creativo.

La pieza se distancia de los formatos publicitarios tradicionales y propone una aproximación cinematográfica, en la que el vehículo funciona como un elemento narrativo dentro de la historia. Según REDO visual, esta decisión responde a una intención de construir contenidos de mayor duración y profundidad.

Desde REDO, entendemos que la creatividad hoy no es llamar la atención, es ganarse el respeto y tiempo de la gente. No queríamos que el espectador viera un comercial de 30 segundos y lo olvidara; queríamos que viera un corto cinematográfico y al acabarlo, llamara a un ser querido

Indica De la Sierra.

La compañía señaló que esta estrategia responde a un usuario contemporáneo que prioriza la autenticidad y la conexión emocional en sus decisiones de consumo. En este sentido, la nueva plataforma de comunicación plantea una relación entre ingeniería, diseño y experiencia de uso.

Mitsubishi Motors cuenta con más de cuatro décadas de presencia en Colombia a través de Motorysa. Con este lanzamiento, la marca continúa desarrollando iniciativas orientadas a integrar su herencia de ingeniería japonesa con nuevas formas de comunicación y relacionamiento con sus audiencias.

Ficha técnica

Agencia creativa: REDO visual

Director creativo: Daniel De la Sierra

Creativo: Nicolás Rincón

Head of Art: Carlos Cortés

Ejecutiva de cuenta: Adriana Monroy

Fotografía fija: Cristian Garzón

Cliente: Carolina Camacho, Fredy Silva, Johan Romero, María José Gutiérrez

Producción: REDO visual / Andrea Martínez

Dirección: Daniel De la Sierra

Dirección de fotografía: Andrés Mauricio Vergara “Comanche”

Dirección de arte: Andrés Bello

Guion: Guido Jácome

Vestuario: Eliana Rodríguez

Maquillaje: Catalina Herrera

Asistencia de producción: Camilo Quintana, Adriana Monroy

Sonido directo: David Garzón

Postproducción: Nicolás Rincón

Making of: Daniel Beltrán

Locación: Camila Riaño

Talento: Magdiel Rojas, Mayra Valenzuela, Pablo Rodríguez