Avon llevó a Bogotá una estrategia sobre ruedas

Con un truck experiencial, la marca rompió la barrera del catálogo tradicional para reconectar físicamente con su consumidor. Esta activación combinó gamificación, ventas directas y empoderamiento en un solo ecosistema comercial.

Para reafirmar su vigencia tras casi 140 años de historia, la marca de belleza Avon desplegó una estrategia de marketing experiencial basada en un truck itinerante en Bogotá. El objetivo de la activación era demostrar que la compañía mantiene su modernidad sin alejarse de su base de clientas.

El propósito central de esta salida a las calles fue romper la barrera digital y del modelo de catálogo. La marca buscaba un encuentro cara a cara con una consumidora exigente, que valora la calidad, pero mantiene un arraigo por la tradición.

En términos de visibilidad, la ejecución apostó por un impacto multisensorial. La volumetría, el gran tamaño y los colores distintivos del vehículo captaron la atención inmediata en zonas estratégicas, con un enfoque geográfico particular en el estrato 3 en Bogotá.

La activación trascendió la simple exhibición para convertirse en una experiencia de marca inmersiva. Las usuarias y prospectos tenían la oportunidad de subir al vehículo y recibir sesiones de maquillaje profesional con los productos icónicos de la compañía.

Además del área de maquillaje, el espacio rodante contaba con una zona dedicada exclusivamente a la muestra de perfumes. Allí, el público podía probar las fragancias directamente, tangibilizando una oferta que usualmente se percibe a través del papel.

Adicionalmente, la gamificación jugó un rol clave en la dinámica de interacción de este espacio. Mediante la integración de zonas de juego y una ruleta ganadora, la marca generó un vínculo lúdico que premió la fidelidad del consumidor de manera inmediata.

Desde una perspectiva de conversión, el truck funcionó como un ecosistema de negocio completo de alto nivel. La presencia de consultoras en el lugar permitió capitalizar el interés generado a través de ventas directas de producto.

Este ecosistema comercial también buscaba actuar como una herramienta táctica de expansión. Durante la activación, la marca aprovechó el tráfico peatonal y la experiencia para captar e inscribir nuevas consultoras a su red de venta.

La conexión de la marca con el consumidor colombiano se fundamenta en el concepto de Femtech y el empoderamiento, lo cual está alineado con la comunicación en terreno que posicionó a la compañía como un respaldo tangible a la independencia y la autonomía femenina.

Al llevar la activación directamente a los barrios donde residen sus usuarias, se eliminó la distancia emocional, y la marca demostró que "está ahí", presente en el entorno cotidiano de su público objetivo para fortalecer la relación.

El objetivo demográfico de la estrategia se centró en democratizar la belleza. Esto se logra ofreciendo productos que integran alta tecnología a precios accesibles, apuntando a mujeres que priorizan una excelente relación precio-calidad.

Aunque el foco principal es femenino, el despliegue físico permitió visibilizar la amplitud del portafolio ya que la exhibición incluyó la línea de perfumería masculina y cuidado personal, demostrando que la marca ofrece soluciones para toda la familia.

El aprendizaje fundamental de esta acción es que el público objetivo sigue esperando a las marcas en la calle. A pesar de la era digital, el acompañamiento directo y la presencia física son irremplazables; el consumidor siempre exige más y la marca debe responder manteniendo su relevancia en el entorno cotidiano.

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