QuAtro cumple 30 años y convierte la adultez en una conversación cultural

La marca conmemora tres décadas de presencia en Colombia con una edición especial y una apuesta cultural que conecta con quienes crecieron sin dejar de disfrutar.

Treinta años después de su llegada a Colombia, QuAtro celebra un hito que trasciende el calendario: tres décadas acompañando a quienes crecieron con su sabor y que hoy viven la adultez bajo sus propias reglas. Porque cumplir 30 es reconocer cómo ha cambiado la forma de crecer y cómo la vida adulta, lejos de ser un molde, se convirtió en un territorio mucho más personal.

En esa conversación entra una generación clave: quienes, al igual que QuAtro, nacieron en 1996, los últimos millennials. Una generación que asumió responsabilidades sin renunciar a la diversión; que vive entre la planeación y el antojo, entre la exigencia y el impulso. Y que, como el sabor de QuAtro, entiende que lo ácido y lo dulce pueden coexistir. De ahí nace el concepto “adultos no tan adultos”: quienes cumplen con lo que toca sin renunciar a lo que disfrutan.

Para materializar este aniversario, QuAtro presenta una lata edición especial de 30 años que es una declaración de identidad: un símbolo para quienes crecieron sin dejar de disfrutar. La pieza fue diseñada por el artista urbano Ceroker, quien tradujo visualmente el concepto de la campaña en una estética contemporánea y directa.

QuAtro celebra que las nuevas generaciones viven la adultez a su manera. No se trata de tener todo resuelto, sino de encontrar espacios propios dentro de las responsabilidades. Esta edición especial celebra esa autenticidad y reafirma nuestro compromiso de seguir acompañando esos momentos reales, sin juicios y sin moldes rígidos

Afirma María T. Pérez, directora senior de marketing en Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

El cumpleaños también se vive fuera de la lata. Como parte de la celebración, QuAtro se toma la ciudad con arte urbano. La marca, en colaboración con Ceroker intervino dos murales en puntos emblemáticos del país, llevando el mensaje a lugares donde la cultura ocurre en vivo. En Bogotá, el mural está ubicado en Chapinero (carrera 7 con calle 61). En Medellín, la intervención puede encontrarse en la Comuna 13.

Y como la adultez real se entiende mejor con humor, la marca incorpora un componente de stand up con Chimuelo con una intención puntual: retratar, desde el humor, las contradicciones de los nuevos adultos. Personas que asumen responsabilidades, pero priorizan experiencias; que planean, pero no quieren perder frescura; que toman decisiones “de grandes”, aunque muchas veces prefieren invertir en un viaje antes que en la jubilación. La risa funciona como un punto de encuentro: una forma de reconocernos sin dramatizar y de aceptar que crecer también es aprender a habitar lo dulce y lo ácido.

QuAtro conmemora su historia en Colombia, pero sobre todo reafirma una postura frente a la vida: crecer también puede saber bien. Y este cumpleaños es apenas el comienzo. A lo largo de 2026, la marca seguirá sorprendiendo con nuevas activaciones, colaboraciones y experiencias para celebrar su aniversario con la gente, en la calle y en los momentos reales.

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