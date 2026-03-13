Así es el nuevo Discovery Home & Health

P&M habló con Lina Villegas, head of content Colombia y panregional programming director de Warner Bros. Discovery, sobre los cambios que llegarán al canal, las tendencias en programación femenina y la forma en que la marca busca conectar con sus audiencias.

Dese el pasado 4 de marzo de este año, los usuarios que han sintonizado Discovery Home & Health encontraron una nueva imagen y una campaña de marca centrada en el concepto de transformación. En el marco del mes de la mujer, Según explicó Villegas, el relanzamiento incluirá una actualización en la imagen de la marca y un mayor protagonismo de los talentos y programas más representativos del canal. La nueva imagen estará acompañada por una programación especial durante marzo, con nuevos contenidos y temporadas dentro de la oferta del canal.

Revista P&M: ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta nueva imagen y qué representa este cambio para la audiencia y para la industria?

Lina Villegas: Vamos a relanzar nuestra marca Discovery Home & Health el 4 de marzo, en el mes de la mujer, porque es un canal muy afín a la audiencia femenina. El relanzamiento viene con una nueva identidad visual. Van a ver una paleta de colores diferente, como la que ves acá atrás, y la “D” de Discovery tendrá más presencia y movimiento dentro de nuestra parrilla.

También los protagonistas o talentos más representativos e icónicos de la marca van a cobrar mayor relevancia en esta nueva imagen visual. El pilar principal será la transformación, que es un concepto base y muy importante para nosotros. A partir del 4 de marzo los invitamos a seguir este relanzamiento del canal.

Además, verán una dinámica visual diferente, con mucho movimiento, y tendremos una programación especial durante marzo, que también es el mes de la mujer.

Revista P&M: Mencionabas que el canal tiene una audiencia principalmente femenina, aunque también cuenta con una audiencia masculina, y que este relanzamiento coincide con el mes de la mujer, ¿cómo describirías hoy a esa audiencia y qué está buscando actualmente en los contenidos que consume?

Lina Villegas: Antes el entretenimiento estaba más asociado a la desconexión: llegar a casa y relajarse, como una forma de anestesia frente al día a día. Hoy la mujer está buscando algo diferente. Busca contenidos donde se vea reflejada, donde pueda aprender, crecer e inspirarse.

Discovery Home & Health ofrece justamente eso. Nuestras historias son entretenidas, pero también profundas y muy positivas. Celebramos historias auténticas y diversas. La audiencia ya no busca estereotipos. Hoy prima la autenticidad. Tampoco se trata solo de cambios visuales rápidos o de transformaciones estéticas superficiales. Lo que interesa ahora es el proceso.

En nuestro canal celebramos el proceso más que el resultado. Además, hay un auge muy grande por el contenido de bienestar, pero ahora está mucho más enfocado en una salud integral: física, emocional y mental. Eso es lo que buscan nuestras audiencias y lo que ofrecemos en Discovery Home & Health.

Revista P&M: Dentro de sus contenidos también destacan mucho el lifestyle como una categoría importante. ¿Por qué es tan relevante dentro de su propuesta?

Lina Villegas: Discovery Home & Health nació hace aproximadamente 25 años con la intención de conectar con sus audiencias a través de pilares muy cotidianos y cercanos. Por ejemplo, tenemos contenidos relacionados con bienestar y salud, con los que las personas se pueden identificar. También tenemos belleza, moda, hogar, reconstrucción y remodelaciones, así como gastronomía.

Esto es lo que hace la diferencia: son contenidos que las personas pueden relacionar con su vida cotidiana. Desde el canal buscamos inspirar a las personas a transformar su propio mundo. La idea es transmitir el mensaje de sacar la mejor versión de cada uno, a través de la diversidad de contenidos y géneros que ofrecemos.

Revista P&M: El canal también tiene presencia en diferentes plataformas. ¿Cómo están conectando con las audiencias en esos espacios y cómo se adapta el lenguaje según cada plataforma?

Lina Villegas: Actualmente tenemos una estrategia multipantalla, porque sabemos que debemos estar donde está el consumidor.Ya no solo está en la televisión tradicional o lineal; también está en streaming, redes sociales y YouTube.

Cada plataforma tiene un formato distinto. En redes sociales el contenido es más corto y dinámico. En YouTube suele ser contenido de duración media, con momentos destacados de los programas. Y en HBO Max y el canal lineal se encuentran los capítulos completos.

Revista P&M: ¿Y qué tan importante es para ustedes la conversación digital y la interacción con la audiencia?

Lina Villegas: Es muy importante. Tenemos un equipo digital dedicado al 100 % a gestionar la interacción en redes sociales. Ese equipo escucha todos los comentarios de la audiencia: qué les gusta, qué no, qué contenidos quieren ver.

Muchas veces también respondemos directamente a esos comentarios, porque hay personas que buscan una interacción más cercana con la marca. Además, esa información llega al equipo de contenido, lo que nos permite tomar decisiones, identificar tendencias o incluso potenciar ciertos temas o programas que la audiencia está pidiendo.

Revista P&M: Ustedes también operan como medio y trabajan de la mano con anunciantes. En esta nueva etapa del canal, ¿qué papel juegan las marcas y qué tan importantes son dentro de esta evolución?

Lina Villegas: Los anunciantes son muy importantes para nosotros. Son una fuente clave de ingresos para la compañía. Siempre estamos en conversación con ellos y estamos abiertos a desarrollar acciones o alianzas específicas cuando haya interés. Existe una relación muy cercana con las marcas y siempre buscamos construir iniciativas donde haya un beneficio para ambas partes.

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