Gi Group Holding nombra a Catalina Landínez Herrera como nueva country manager en Colombia

Gracias a su liderazgo y al gran impacto positivo en la vida de miles de personas, brindándoles la oportunidad de tener una estabilidad laboral. La multinacional italiana, líder global en soluciones de empleabilidad y gestión del talento, anuncia el nombramiento de Catalina Landínez Herrera como country manager para Colombia.

Este nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para la compañía en el país, en un contexto de transformación del mercado laboral que exige liderazgo estratégico, productividad y soluciones integrales de talento alineadas con las nuevas dinámicas empresariales y sociales.

Landínez, profesional en Negocios Internacionales con estudios en Alta Gerencia, con especialización en Alta Gerencia y un programa de Desarrollo Directivo – PDD del INALDE Business School, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de recursos humanos, con una trayectoria destacada en las líneas de Staffing y Permanent Placement, liderando equipos y operaciones en entornos altamente competitivos a nivel local y regional, y quien a lo largo de su carrera, se ha caracterizado por integrar pensamiento estratégico, excelencia operativa y un estilo de liderazgo orientado a la construcción de equipos de alto desempeño.

Su perfil combina una sólida visión de negocio con una profunda comprensión del impacto del talento en los resultados organizacionales.

En esta nueva representación para Colombia, Catalina Landínez tendrá la responsabilidad de fortalecer el posicionamiento de Gi Group Holding en Colombia, impulsando un crecimiento sostenible basado en productividad, innovación y una propuesta de valor que conecte el talento con oportunidades reales. Su gestión estará enfocada en acompañar a las organizaciones en la evolución de sus modelos de gestión humana, aportando soluciones que generen valor económico y social de manera simultánea.

El mercado laboral colombiano está evolucionando rápidamente y requiere líderes capaces de integrar estrategia, operación y cultura. Desde Gi Group, nuestro compromiso es construir soluciones de talento que impulsen la competitividad de las empresas y la empleabilidad sostenible de las personas

Señala Catalina Landínez.

Con este nombramiento, Gi Group Holding, con presencia en 57 países, reafirma su compromiso con el desarrollo del mercado laboral colombiano, apostando por un liderazgo que combine visión, disciplina y enfoque humano para enfrentar los desafíos del futuro del trabajo.

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