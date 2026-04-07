Natura extiende la marca Tododía al segmento de cuidado capilar

La compañía de cosméticos presentó su nueva línea de productos en el mercado colombiano mediante una activación sensorial en la Costa Caribe, centrada en el bienestar.

Natura anunció la expansión de su marca Tododía hacia la categoría de cuidado del cabello. Esta marca, que tradicionalmente se ha posicionado en el segmento de cuidado corporal, introduce ahora un portafolio diseñado para la limpieza y el mantenimiento capilar bajo los mismos principios de bienestar cotidiano.

La propuesta técnica de esta nueva línea se basa en la incorporación de tecnología prebiótica. Según Maria Catalina Pérez, Gerente de Marketing Región Andina Natura, este componente tiene como función principal “el cuidado del cuero cabelludo a través del equilibrio de la microbiota, actuando desde las capas internas para neutralizar irregularidades en la piel de la zona”.

El objetivo de la formulación es preparar el cuero cabelludo para que los usuarios puedan aplicar tratamientos específicos según sus necesidades individuales. La marca busca trasladar los beneficios ya conocidos de su línea corporal al ritual de lavado del cabello.

Para el lanzamiento oficial, la empresa seleccionó la Costa Caribe colombiana como escenario estratégico. La decisión se fundamentó en un análisis de audiencia que identificaron al consumidor de esta región como un perfil que otorga prioridad a las rutinas de cuidado personal y bienestar.

La activación de marca se llevó a cabo en las playas de Cartagena. El propósito de la ejecución fue interceptar al consumidor en un entorno de ocio para transformar una actividad rutinaria en una experiencia de contacto directo con el producto.

La estrategia de comunicación se articuló bajo el concepto central: "Cuando todo fluye, y tu cabello también". Este mensaje busca asociar la libertad de momentos de fluidez emocional con la facilidad en el manejo del cabello tras el uso de la nueva línea.

La marca instaló espacios de experiencia que incluyeron estaciones de ducha. En estos puntos, los asistentes pudieron interactuar con la sensorialidad de los productos, evaluando texturas y fragancias en un contexto real de uso.

El enfoque de la activación buscó conectar con el público a través de la fluidez y la relajación. La compañía planteó que el arreglo del cabello no sea percibido como un inconveniente técnico, sino como una extensión del disfrute diario.

La identidad visual de Tododía se mantuvo presente en toda la infraestructura de la activación. El uso de colores y elementos gráficos de la marca facilitó el reconocimiento del portafolio por parte de los clientes actuales y potenciales.

Esta incursión en el cuidado capilar representa un movimiento de diversificación para Natura dentro de una de sus marcas de mayor recordación. La empresa busca capitalizar la confianza del consumidor en la tecnología prebiótica para ganar participación en una categoría competitiva.

La elección del formato de activación en playa responde a una tendencia de mercadeo experiencial que busca generar impacto fuera de los puntos de venta tradicionales. La marca apostó por la descontracturación del momento de consumo para reforzar el atributo de naturalidad.

A través de esta iniciativa, la empresa también recopiló impresiones directas sobre la recepción de la línea capilar. El contacto con los usuarios permitió observar la respuesta ante la promesa de valor sobre la salud del cuero cabelludo.

El lanzamiento en la Costa Caribe funciona como un hito dentro del calendario de marketing de la firma para este año. La integración de la categoría de cabellos en Tododía completa el ecosistema de cuidado diario que la marca promueve a nivel global.

La estrategia subraya la importancia del bienestar como eje de desarrollo de producto. Natura continúa utilizando la ciencia aplicada a ingredientes naturales para sostener su competitividad en el mercado de aseo personal y cosmética en Colombia.

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