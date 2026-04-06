P&M llega a Medellín el 9 de abril con sus foros "Conecta"

La Universidad de Medellín será la sede de P&M Conecta Antioquia, la primera parada de la serie de foros regionales de P&M para este 2026. Bajo el concepto "La agenda que une a la industria", este espacio busca decodificar las transformaciones reales del marketing, la creatividad y la comunicación en el contexto regional.

P&M Conecta es la serie de foros regionales de P&M diseñada para aterrizar las transformaciones reales de la comunicación, el marketing y la creatividad en Colombia. Lejos de perseguir tendencias pasajeras, su esencia radica en generar debates sustanciales que permitan a agencias, marcas, academia y líderes del ecosistema entender dónde están las verdaderas oportunidades y tensiones de cada región. Con tres paneles estratégicos, el objetivo es conectar a la industria en región para traducir los desafíos actuales en decisiones de negocio concretas.

El primer panel se llama Relevancia o ruido: lo que importa, no lo que suena, la discusión se centrará en la intersección entre creatividad, estrategia y negocio para desarmar la obsesión de la industria por simplemente "ser visible". El enfoque está en cómo las marcas deben priorizar el efecto real sobre el volumen en un mercado saturado, explorando modelos creativos sostenibles y la evolución del storytelling al storydoing. Es un espacio clave para que agencias y marketeers se asuman como arquitectos de valor, visibilizando casos regionales que lograron un impacto profundo sin necesidad de presupuestos desmedidos.

Los participantes del panel son: Juan David Ramírez, Dircom de Postobón; Carlos Vélez, CMO de Familia; Uriel Hernando Sánchez Zuluaga, Decano Facultad de Comunicación Universidad de Medellín; y Paolo Carvajal, fundador de .Básica / Prójimo Colombia y modera Juanita Rico, directora de contenidos de P&M.

El segundo panel es Human After Data: la estrategia no se automatiza aborda la tensión real que existe hoy entre la innovación tecnológica y el criterio humano. Más allá del simple entusiasmo por la Inteligencia Artificial, el retail media o el CTV, el enfoque revisa qué se gana y qué se pierde cuando los algoritmos comienzan a dictar las decisiones. Aquí se analiza a fondo el nuevo rol del marketeer como integrador de tecnología y pensamiento crítico, evaluando los límites de la data y los desafíos que enfrentan los líderes frente a la ética, la gobernanza y la regulación.

Los participantes son Diego Mauricio Jiménez, Business Builder Director de Winter Kpital; Alejandra Londoño, Corporate Comms Leader de Nutresa; Misael Martínez, Gerente General de ARKIX S.A.; y Martin Orozco, Gerente General de Invamer, y lo modera Carlos Fernando Vega, director general de P&M.

Finalmente, el tercer panel será De la promesa al sistema: la verdad del impacto deja atrás el discurso inspiracional o puramente "verde" para enfocarse en la sostenibilidad, la reputación y la regeneración como verdaderos sistemas integrados al negocio. El enfoque de este espacio exige pasar de la declaración a la acción, abordando cómo las organizaciones pueden evitar caer en prácticas de riesgo como el greenwashing, el purpose washing o el greenhushing. Es una conversación estructurada para entender cómo construir compromisos verificables, coherentes y sostenidos en el tiempo, basados en cadenas de valor sólidas y medición rigurosa.

Los participantes son Juana Mesa, CEO imasD; Miguel Bello, Director de Pluriversa; Gonzalo Velasquez, Gerente de Mercadeo y Comunicaciones, Celsia energía y Paola Vásquez, Managing Director de Buentipo Medellín, y modera Juanita Rico, directora de contenidos de P&M.

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Lugar:

Universidad de Medellín, Auditorio Héctor Ospina Botero

Fecha:

9 de abril de 2026.

Hora:

7:00 a.m. a 12:00 p.m.

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