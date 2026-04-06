Pony Malta, marca icónica de Bavaria, presenta su nueva imagen

La marca consolida su narrativa intergeneracional con Juan Pablo Montoya (legado) y Sebastián Montoya (futuro), como símbolos de los campeones de Colombia.

Pony Malta ha sido parte de la vida de los colombianos por más de 70 años, consolidándose como una de las bebidas más grandes del país y un referente cultural profundamente conectado con el espíritu de superación que vive en millones de personas. A lo largo de este tiempo, ha acompañado sus primeros sueños, sus retos y sus logros con su característica energía nutritiva, proveniente de la malta de cebada y vitaminas esenciales.

Hoy, la marca presenta su nueva imagen, una evolución que recoge su legado y lo proyecta hacia el futuro, adaptándose a la manera en que las nuevas generaciones viven, se expresan y consumen, sin perder la esencia que la ha convertido en un ícono en Colombia. Esta transformación reafirma su vigencia en nuevos contextos y ocasiones de consumo, manteniendo intacto el producto que ha acompañado a generaciones.

“Pony Malta ha sido parte de la historia de Colombia por más de 70 años, acompañando a millones de personas con su energía nutritiva, única en su categoría. Hoy, con esta nueva imagen, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando a los campeones del país, manteniendo intacta la esencia de siempre: el mismo sabor, los mismos ingredientes y el propósito de nutrir un país de campeones”, afirmó Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

Como parte de esta evolución, Pony Malta continúa apostándole a historias que inspiran al país. La presencia de la familia Montoya —referente del automovilismo colombiano— refleja ese ADN de disciplina, pasión y excelencia que ha acompañado a la marca a lo largo del tiempo y que hoy conecta con nuevas audiencias, fortaleciendo su narrativa intergeneracional.

Esta relación se enmarca en un compromiso más amplio con el desarrollo del deporte en Colombia. Pony Malta ha estado presente en algunos de los escenarios más importantes del país y del mundo, apoyando tanto a grandes figuras como a miles de jóvenes que encuentran en el deporte una oportunidad para crecer, formarse y avanzar.

En línea con esta evolución, la marca ha ampliado su portafolio para responder a nuevas dinámicas de consumo. Recientemente lanzó Pony Malta Go, una versión con 30% menos azúcar, pensada para personas activas y deportistas. Esta innovación mantiene su sabor característico y refuerza su propuesta de valor basada en energía nutritiva, ampliando su relevancia en nuevos momentos de consumo.

Con esta nueva imagen, Pony Malta consolida su liderazgo como una marca vigente, cercana y relevante, que continúa evolucionando con los colombianos y fortaleciendo su conexión con las nuevas generaciones a través de la energía, la disciplina y el carácter que definen al país.

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