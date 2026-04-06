The Macallan anunció una alianza con Handshake Speakeasy y trajo una experiencia de alta coctelería a Colombia

La colaboración une la maestría del single malt escocés con uno de los bares más premiados del mundo en un único evento en Bogotá.

The Macallan, reconocida marca de whisky, anuncia una alianza inédita con Handshake Speakeasy, bar ubicado en Ciudad de México y clasificado como el segundo mejor del mundo y el número uno de América del Norte por North America’s 50 Best Bars. La colaboración reúne la excelencia de ambas marcas para presentar una serie de experiencias exclusivas enfocadas en la creación de cócteles de autor, reinterpretando el whisky, desde la perspectiva de la mixología contemporánea de alto nivel.

Como parte de la iniciativa, una serie de guest bartendings traerá a la región la magia de los bartenders de Handshake, quienes viajarán para compartir creaciones únicas, concebidas especialmente para cada país y diseñadas para conquistar los sentidos. Estas sesiones celebran la creatividad, los ingredientes locales y el respeto absoluto por el carácter de The Macallan, demostrando cómo un single malt de esta complejidad puede inspirar nuevas expresiones sin perder su esencia.

El 26 de marzo, esta experiencia estuvo a Colombia junto a Boulevardier, un exclusivo bar estilo speakeasy inspirado en la época de la prohibición de los años 20, ubicado dentro del emblemático hotel Four Seasons Casa Medina en Bogotá. En medio de una atmósfera íntima, sofisticada y clásica, con jazz, fotografías en blanco y negro, Boulevardier ofrece el escenario ideal para explorar los destilados premium dentro del universo de la coctelería de alta gama.

Las activaciones de esta alianza entre The Macallan y Handshake ya tuvieron un primer encuentro en São Paulo, Brasil, y continuarán en los próximos meses en México, reforzando el posicionamiento del whisky dentro de la mixología premium de referencia internacional en la región.

“Creemos que el single malt puede ocupar un nuevo espacio en la cultura de la coctelería de autor. La profundidad de sabor y la complejidad sensorial del whisky ofrecen una base excepcional para el desarrollo de creaciones sofisticadas, como las que distinguen a Handshake. Esta colaboración nos permite mostrar cómo The Macallan puede integrarse en recetas contemporáneas sin perder su identidad, elevando el estándar de la coctelería en Latinoamérica y ahora, en Colombia”, afirma Ramón Cardona, embajador de The Macallan para Colombia.

Reconocido internacionalmente por su técnica, precisión y narrativa, Handshake Speakeasy ha construido una reputación global al tratar cada cóctel como una experiencia sensorial completa. En su alianza con The Macallan, el bar presenta una programación que incluye creaciones exclusivas, sesiones educativas sobre técnica y experiencias inmersivas centradas en el detalle, la creatividad y la excelencia detrás de la barra.

Rodrigo Urraca, socio propietario de Handshake, añade: “Para Handshake, la coctelería de alta gama es una expresión de precisión, técnica y creatividad. Trabajar con The Macallan nos permite explorar la profundidad de un destilado premium en recetas técnicamente exigentes, demostrando que un whisky de esta complejidad puede ocupar un papel central en la alta coctelería sin perder su identidad. Además, esta alianza representa una oportunidad estratégica para llevar nuestra experiencia premium a nuevos mercados en América Latina, compartiendo nuestro estándar de excelencia con nuevas audiencias.”

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