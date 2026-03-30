El Corral Gourmet celebra 25 años con festival gastrónomico

La empresa conmemora su aniversario con el Festival de Hamburguesas “Sabores del Mundo” a precios de celebración, una edición limitada con 25 creaciones icónicas desde $20.900.

Desde su origen, El Corral Gourmet ha llevado la hamburguesa a un nivel superior, diferenciándose del formato de comida rápida por su enfoque en la maestría, el servicio completo a la mesa y una propuesta gastronómica más amplia y premium. Hoy, al cumplir 25 años en Colombia, la marca reafirma su lugar como referente en la industria, con un crecimiento cercano al 10% en ventas en mismas tiendas y una operación consolidada en 14 restaurantes en Bogotá y Medellín.

A lo largo de estos 25 años, la marca ha construido una propuesta robusta que hoy atiende a más de 1.260.000 personas al año y vende más de 685.000 hamburguesas, consolidando a este producto como el corazón de su menú. Su portafolio incluye más de 25 creaciones de hamburguesas, elaboradas con diferentes tipos de proteína y panes artesanales, donde cada receta refleja un equilibrio preciso entre técnica, ingredientes de alta calidad y creatividad.

Como parte de la celebración, la marca lanza el Festival de Hamburguesas “Sabores del Mundo”, una edición limitada de nueve semanas (del 17 de marzo al 18 de mayo), que reúne 25 creaciones de hamburguesas insignia inspiradas en sabores globales reinterpretados con el carácter de una marca colombiana. La oferta incluye precios de celebración, opciones desde los $20.900.

Tenemos una historia de 25 años de maestría y este es el momento de compartirla con el país. Nos entusiasma que nuestros consumidores puedan reencontrarse con hamburguesas clásicas o descubrir nuevas propuestas inspiradas en sabores del mundo, siempre con el sello de El Corral Gourmet

Afirma Felipe Baquero, presidente de Alimentos al consumidor de Grupo Nutresa .

La maestría de El Corral Gourmet, se construye a partir del talento de su equipo, más de 400 colaboradores, la calidad de sus ingredientes y el cuidado en cada detalle del armado y emplatado, ofreciendo siempre una experiencia cálida, cercana y memorable, que hace parte de Grupo Nutresa.

La marca también premiará la fidelidad de sus clientes con una iniciativa especial: quienes acumulen el mayor número de compras durante el periodo, con facturas superiores a $30.000 en cualquier producto de la marca, podrán ganar uno (1) de los dos (2) viajes todo incluido a Cancún (México) junto a un acompañante, como agradecimiento a su preferencia y lealtad.

Con presencia en ubicaciones estratégicas, tanto en centros comerciales como a la calle; El Corral Gourmet ofrece una experiencia completa de servicio a la mesa, pensada para acompañar distintos momentos de consumo: desde el desayuno, pasando por almuerzos y tardes con happy hour de lunes a sábado desde las 3:00 p.m. hasta el cierre, hasta cenas que invitan a compartir.

La experiencia se extiende más allá de la hamburguesa con una selección de bebidas y platos pensados para acompañar cada momento, donde la coctelería, el café y las preparaciones de cocina se integran en una propuesta completa a la mesa.

Este aniversario define también el inicio de una nueva etapa para la marca. En los próximos meses, El Corral Gourmet, continuará fortaleciendo su presencia en Bogotá y avanzará en su expansión a otras ciudades del país, con novedades que seguirán elevando la experiencia alrededor de la hamburguesa.

Este aniversario demuestra que la marca sigue conectando con nuevas generaciones y mantiene un lugar privilegiado en el corazón de los colombianos. Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo esta propuesta para asegurar un crecimiento sostenible en el tiempo

Concluye Pilar Rodriguez, Gerente de Mercadeo de Restaurantes del Grupo Nutresa.

Pueden registrarse y consultar los términos y condiciones del concurso por el viaje a Cancún en https://www.elcorralgourmet.com/festivaldehamburguesas

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