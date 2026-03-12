Reto Win llegará a Pereira el 17 de mayo de 2026 con más de 3.000 corredores

Win Sports y MMCAFÉ Eventos presentan el hito inaugural de la nueva línea de experiencias deportivas del canal líder del deporte colombiano.

El próximo 17 de mayo de 2026, la ciudad de Pereira será el escenario del nacimiento de una nueva experiencia deportiva en el país: RETO WIN, una carrera atlética organizada por Win Sports y MMCAFÉ Eventos, que reunirá a más de 3.000 corredores en una jornada que combinará alto rendimiento, espíritu recreativo y conexión emocional con el deporte.

Con distancias de 7K y 11K, RETO WIN será una competencia mixta —competitiva y recreativa— diseñada para atletas experimentados y aficionados que desean vivir el deporte más allá de la pantalla.

Las rutas oficiales recorrerán algunos de los puntos más representativos de la capital risaraldense, incluyendo la Villa Olímpica, el Estadio Hernán Ramírez Villegas, la Avenida 30 de Agosto, la Plaza de Bolívar y el Viaducto César Gaviria, consolidando un circuito urbano que conecta ciudad, deporte y comunidad.

Un nuevo capítulo para Win Sports

Reto WIN se proyecta como el hito inaugural de la nueva línea de experiencias presenciales del canal, trasladando su liderazgo en televisión al territorio físico, con el propósito de fortalecer el vínculo emocional con la audiencia regional y nacional.

“Me emociona que esta carrera también sea un mensaje: Win Sports es un ecosistema que reúne todos los deportes, somos una marca que se toca y se vive. Y lo vamos a demostrar corriendo juntos el 17 de mayo en Pereira.” Expresó Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports.

Por su parte, MMCAFÉ Eventos, organización con amplia trayectoria en la producción de eventos deportivos de alto impacto en el Eje Cafetero, liderará la operación técnica y logística del evento.

“Pereira es una ciudad que respira deporte. Reto WIN no solo será una carrera, será una experiencia que unirá a corredores de todo el país bajo una narrativa de superación y comunidad”, señaló Sebastián Fontal Celis - Representante MMCAFÉ EVENTOS.

Pereira: sede estratégica

La elección de Pereira responde a su crecimiento sostenido en competitividad, dinamismo empresarial y consolidación como destino de turismo deportivo. La ciudad continúa fortaleciendo su infraestructura y capacidad hotelera, proyectándose como un escenario ideal para eventos de alcance nacional.

Se estima que RETO WIN generará impacto positivo en sectores como transporte, hotelería, comercio y gastronomía, además de atraer corredores y visitantes de distintas regiones del país.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para RETO WIN 2026 ya se encuentran abiertas a través de los canales oficiales del evento. La organización proyecta un cupo superior a los 3.000 participantes.

También le puede interesar: Del skincare coreano a las arepas: Mercado Libre revela cómo consumen los colombianos